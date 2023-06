UP नंबर की स्कार्पियो में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, 3 की मौत, 2 PGI रेफर; अलीगढ़ से झाड़ली जा रहे थी कार

टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि स्कार्पियो व ट्रक दोनों ही सड़क किनारे जा पलटें। राहगीरों की मदद से इन्हें अस्पताल में लाया गया। डीएसपी की अगुवाई में सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के हिसाब से यूपी नंबर की स्कार्पियो गाड़ी में सवार होकर 6-7 लोग झाड़ली स्थित एक सीमेंट की फैक्ट्री में जा रहे थे।

बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी, अलीगढ़ से झाड़ली स्थित सीमेंट फैक्ट्री में जा रहे थे गाड़ी सवार

जागरण संवाददाता, झज्जर : गुरुग्राम रोड पर बाइपास से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर यूपी नंबर की एक स्कार्पियो गाड़ी में ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मारे जाने से हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रुप से घायल हुए हैं। जिन्हें सिविल अस्पताल से उपचार के बाद पीजीआइ रोहतक रेफर किया गया है। एक घायल सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है। टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि स्कार्पियो व ट्रक, दोनों ही सड़क किनारे जा पलटें। राहगीरों की मदद से इन्हें अस्पताल में लाया गया। डीएसपी की अगुवाई में सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के हिसाब से यूपी नंबर की स्कार्पियो गाड़ी में सवार होकर 6-7 लोग झाड़ली स्थित एक सीमेंट की फैक्ट्री में जा रहे थे। बीच रास्ते में फारुखनगर रोड़ पर इस गाड़ी को पंजाब नंबर के ट्रक चालक ने पीछे से टक्कर दे मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि स्कार्पियो चालक नियंत्रण नहीं रख पाया। जिससे वह सड़क किनारे गड्ढ़ों में जा गिरी। दुर्घटना में जितेंद्र, आफताब, फिरोज की मौत हो चुकी है। शोमीन व विष्णु प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआइ रेफर हुए है।

