PM Modi Varanasi Visit: आज वाराणसी से स्वनिधि समेत इन योजनाओं का लाभ देंगे पीएम मोदी

PM Modi Varanasi Visit प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज गोरखपुर और काशी के दो द‍िवसीय दौरे पर हैं। पहले द‍िन गोरक्षनगरी में पीएम करीब दो घंटे गुजारेंगे। वहीं काशी में पीएम रात्र‍ि व‍िश्राम भी करेंगे। पीएम मोदी का ये काशी में 41वां दौरा है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उतरे तो लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद और प्रधानमंत्री बने।

प्रधानमंत्री आज वाराणसी से स्वनिधि समेत अन्य योजनाओं का देंगे लाभ

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। स्थानीय स्तर पर जवाहर भवन में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होगा। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम आवास (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना,आयुष्मान कार्ड एवं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। एडीएम वित्त एवं राजस्व मीनू राणा ने बताया कि वाराणसी से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सजीव प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी लोगों को योजनाओं से लाभांवित किया जाएगा। लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे पीएम मोदी ऋण के आवेदन भी स्वीकृत किए जाएंगे। जिले में सबसे अधिक डिजिटल लेन-देन करने वाले पांच वेंडर्स को सम्मानित किया जाएगा। परिचय बोर्ड एवं डिजिटल ट्रांजेक्शन संबंधी जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक भालचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप चाबी सौंपी जाएंगी। नौ वर्ष में 41वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ये काशी में 41वां दौरा है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उतरे तो लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद और प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने काशी से ऐसा नाता जोड़ा कि प्रधानमंत्री रहते नौ वर्षों में 40 बार यहां आए। सात जुलाई को वह 41वीं बार काशीवासियों के बीच होंगे। इसके पूर्व वह 24 मार्च को यहां आए थे। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को मोहनसराय के खजूरी में भाजपा की विजय शंखनाद रैली की। उसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे।

