    अलीगढ़: वरिष्ठ सपा नेता के भांजे की ससुराल में निर्मम हत्या, रुपयों को लेकर हुआ था विवाद

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:18 PM (IST)

    अलीगढ़ में सपा नेता के भांजे सचिन नायक की ससुराल में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने सास, ससुर और साले पर हत्या का आरोप लगाया है। सचिन पत्नी की जिद के कारण ससुराल में रह रहे थे। रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद था। पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। 

    सचिन का फाइल फोटो।

    मनीष तिवारी, जागरण अलीगढ़। वरिष्ठ सपा नेता सुरेंद्र सिंह नायक के भांजे को पैसे के लेनदेन के चलते ससुराल में पीट−पीट कर मार डाला। यह आरोप मृतक के ही सास, ससुर और साले पर है। पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। पिसावा के शान्ति नगर निवासी सचिन नायक पूर्व मंत्री के भांजे थे।

    पत्नी की जिद के चलते ससुराल में रह रहे थे सचिन

     

    पत्नी के मायके में रहने की जिद के चलते वह भी करीब डेढ़ वर्ष से अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल गंगीरी के उदयपुर गांव में किसी के मकान में रह रहे थे। उनके भाई ललित ने बताया कि उनकी पत्नी ने अपने जेवर व रुपये ससुर को दे दिए थे। वह इसका विरोध करते थे। इसी रंजिश में गुरुवार दोपहर जब वह घर मे कपड़े बदल रहे थे, तभी आरोपित घुस आए और लात-घूंसों से उनको पीट-पीट कर बेसुध कर दिया।

     

    छर्रा सीएचसी लेकर आए घरवाले

     

    उनके गांव से जब किसी ने काल कर बताया तो इसकी जानकारी मिलते ही घर वाले भी वहां पहुंच गए। एम्बुलेंस से छर्रा सीएचसी लेकर आये। यहां से उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। शनिवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में आरोपितों के खिलाफ मारपीट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

    इंस्पेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसे हत्या में तरमीम किया जाएगा। आरोपितों की गिरफ्तारी की जा रही है।