अलीगढ़: वरिष्ठ सपा नेता के भांजे की ससुराल में निर्मम हत्या, रुपयों को लेकर हुआ था विवाद

मनीष तिवारी, जागरण अलीगढ़। वरिष्ठ सपा नेता सुरेंद्र सिंह नायक के भांजे को पैसे के लेनदेन के चलते ससुराल में पीट−पीट कर मार डाला। यह आरोप मृतक के ही सास, ससुर और साले पर है। पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। पिसावा के शान्ति नगर निवासी सचिन नायक पूर्व मंत्री के भांजे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्नी की जिद के चलते ससुराल में रह रहे थे सचिन पत्नी के मायके में रहने की जिद के चलते वह भी करीब डेढ़ वर्ष से अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल गंगीरी के उदयपुर गांव में किसी के मकान में रह रहे थे। उनके भाई ललित ने बताया कि उनकी पत्नी ने अपने जेवर व रुपये ससुर को दे दिए थे। वह इसका विरोध करते थे। इसी रंजिश में गुरुवार दोपहर जब वह घर मे कपड़े बदल रहे थे, तभी आरोपित घुस आए और लात-घूंसों से उनको पीट-पीट कर बेसुध कर दिया।

छर्रा सीएचसी लेकर आए घरवाले उनके गांव से जब किसी ने काल कर बताया तो इसकी जानकारी मिलते ही घर वाले भी वहां पहुंच गए। एम्बुलेंस से छर्रा सीएचसी लेकर आये। यहां से उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। शनिवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में आरोपितों के खिलाफ मारपीट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।