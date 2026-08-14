छत्तीसगढ़ से बच्चियां लाकर अलीगढ़ में बेचता था गिरोह, गैंग लीडर 'चाची' समेत पांच गिरफ्तार; तीन लड़कियां मुक्त
अलीगढ़ पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो छत्तीसगढ़ से गरीब बच्चियों को लाकर अलीगढ़ में बेचता था। पुलिस ने गैंग लीडर 'चाची' समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन बच्चियों को सुरक्षित बचाया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों को पढ़ाई-लिखाई और आर्थिक मदद का झांसा देकर छत्तीसगढ़ से अलीगढ़ लाने और फिर उन्हें मोटी रकम में बेचने वाले मानव तस्करी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना टप्पल और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एएचटी) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने इनके कब्जे से तीन बच्चियों को भी रेस्क्यू किया है। पकड़े गए लोगों में तीन खरीददार भी हैं। एसपी देहात मनीष मिश्रा ने मीडिया को बताया कि सात अगस्त को पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक बच्ची को टप्पल के मौर गांव में किसी व्यक्ति ने बेच दिया है। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी खैर और एएचटी प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद किया।
पूछताछ और जांच में मानव तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में थाना गौंडा क्षेत्र में रहने वाले सुखाराम उर्फ सूखा उर्फ महावीर फौजदारा, बबीता उर्फ चाची, बबलू, ओमपाल सिंह और विनोद को टप्पल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर तीन बच्चियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित किया गया।
छत्तीसगढ़ से बच्चियों को लाती थी महिला
जांच में सामने आया कि बबीता उर्फ चाची छत्तीसगढ़ की बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं व महिलाओं को पढ़ाई-लिखाई तथा आर्थिक सहायता दिलाने का लालच देकर अपने प्रभाव में लेती थी। इसके बाद उन्हें अलीगढ़ लाया जाता था।
पुलिस के मुताबिक के सुखाराम उर्फ सूखा उर्फ महावीर फौजदार इन बच्चियों को खरीदकर अलीगढ़ और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में मोटी रकम लेकर बेच देता था।
इन धाराओं में मुकदमा
पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ थाना टप्पल में मुकदमा अपराध संख्या 466/2026 के तहत धारा 143, 64, 65(1) बीएनएस, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 (2) और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा नौ में कार्रवाई की है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।