DRDO में वैज्ञानिक बनीं AMU की पूर्व छात्रा तमकीन फातिमा, ऐसे हुआ चयन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू के कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग से हाल ही में एमटेक पास करने वाली छात्रा तमकीन फातिमा का भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में वैज्ञानिक ‘बी’ पद पर चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय का नाम रोशन हुआ है।

तमकीन का चयन शैक्षणिक प्रदर्शन, गेट स्कोर और इंटरव्यू जैसे सख्त चयन प्रक्रिया के आधार पर हुआ। उन्होंने 2025 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमटेक 9.944 सीपीआई के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए पूरी की। इससे पहले उन्होंने 2023 में बीटेक भी एएमयू से किया और कंप्यूटर साइंस में यूजी-नेट (जेआरएफ) 2024 में आल इंडिया रैंक 2 (99.9933 परसेंटाइल) हासिल किया।