आखिर कहां गायब हैं निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार ? डेढ़ महीने से अलीगढ़ पुलिस कर रही तलाश

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। डेढ़ माह से गायब निलंबित इंस्पेक्टर का कोई पता नहीं चल सका है। पीड़ित मां पुलिस अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक बेटे की तलाश की गुहार लगा चुकी है। इस मामले में पुलिस ने इंस्पेक्टर की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गैरहाजिर रहने पर एसएसपी के निर्देश पर कराई थी जांच, सीओ की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई गाजियाबाद जिले के कविनगर क्षेत्र के अवंतिका कॉलोनी के मूल निवासी इंस्पेक्टर अनुज कुमार अलीगढ़ पुलिस लाइन में पोस्टेड हैं। वह अपने परिवार के साथ महुआखेड़ा क्षेत्र के धीनपुर मंडी प्रभात नगर कालोनी में किराये पर रहते थे। ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। इस वजह से एसएसपी द्वारा इस मामले की जांच करायी गई। इंस्पेक्टर को बुलाया गया था, लेकिन वह आए नहीं और उन्होंने फोन पर बात की थी। ड्यूटी पर आने को लेकर भी उन्होंने कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया था। इसी आधार पर सीओ ने रिपोर्ट तैयार एसएसपी को प्रेषित कर दी थी।

मां के द्वारा पुलिस के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक से तलाश की लगाई थी गुहार इस पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था। मगर, फिर कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर की मां सुशीला द्वारा इंस्पेक्टर के बीते 17 सितंबर से गायब होने की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर महुआखेड़ा थाने में बीते 18 अक्टूबर को गुमशुदगी दर्ज कर ली थी।