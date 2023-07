अलीगढ़ में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक शैफी ने कहा, देश की तरक्की के लिए यूनिफार्म सिविल कोड जरूरी

Uniform Civil Code प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक शैफी सदस्यों के साथ पहुंचे जिले में। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक कर योजनाओं का लाभ हर पात्र को देने के निर्देश। कहा कि कामन सिविल कोड में नहीं हैं किसी भी प्रकार की धार्मिक पाबंदी और छेड़छाड़। उन्होंने केंद्र सरकार की नौ वर्षाें की उपलब्धियां भी लोगों में साझा कीं।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक शैफी का बयान, देश की तरक्की के लिए जरूरी है यूनिफार्म सिविल कोड

Your browser does not support the audio element.

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) देश के विकास और खुशहाली के लिए लिए बेहद जरूरी है। यह मुस्लमानों के भी हित में है लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। हकीकत में यह लोग यूसीसी का नहीं बल्कि मुसलमानों की तरक्की एवं शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों समेत सभी अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा देने का काम किया है। कामन सिविल कोड में किसी भी प्रकार की धार्मिक पाबंदी नहीं है और न ही इससे कोई छेड़छाड़ की जाएगी। समीक्षा बैठक को किया संबोधित अशफाक सैफी सोमवार को सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्धजनों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। कामन सिविल कोड में रोजा, नमाज, हज, जकात जो भी इस्लामिक रूप से पूजा पद्धति, प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मेरी सभी से अपील है कि पहले इसका ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। यह देश को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। अल्पसंख्यक विभाग के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं प्रधानमंत्री ने नौ साल की सेवा में काफी कार्य किए हैं। इनमें सुशासन और गरीब कल्याण सबसे प्रमुख हैं। इन कामों में अल्पसंख्यक विभाग के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हर बेघर को बिना जाति-विरादरी देखे घर दिया गया। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज मुफ्त हो रहा है। भरपूर राशन दिया जा रहा है।जनधन योजना में खाते खोले जा रहे हैं। बेहद कम ब्याज पर ऋण देकर उन्हें स्वरोजगार के नए-नए अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। इस मौके पर आयोग के सदस्य समाना सिद्दीकी, सम्मान अफरोज, हैदर अब्बास चांद, अनीता जैन, सरदार परविंदर सिंह, एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट, एसडीएम अतरौली अनिल कटियार, एसीएम सुधीर कुमार सोनी, प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रेयश कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।

Edited By: Abhishek Saxena