Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    31 थानों ने 135 स्थानों पर मारा छापा, 1142 संदिग्ध पकड़े और 11 गिरफ्तार... SSP नीरज जादौन के बाद एक्शन में पुलिस

    By Manish Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:18 PM (IST)

    अलीगढ़ में खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ एसएसपी की कार्रवाई के बाद पुलिस सक्रिय हुई। 31 थानों ने 135 स्थानों पर छापेमारी कर 1142 संदिग्धों को पकड़ा, जिनमें से 11 गिरफ्तार हुए। 18 स्थानों से अतिक्रमण भी हटाया गया। एसएसपी ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ कप्तान नीरज कुमार जादौन की कार्रवाई के बाद थाना पुलिस की नींद टूटी है। जिले के 31 थानों की पुलिस ने 135 स्थानों पर छापामारी की। इस दौरान शराब पिला और पी रहे 1142 संदिग्धों को पकड़ा। उनकी चेकिंग की। इस दौरान 63 को पकड़ कर पुलिस थाने ले आयी, जिसमें 52 को हिदायत देकर छोड़ दिया गया, जबकि 11 गिरफ्तार कर लिए गए। इसके साथ ही 18 स्थानों पर अतिक्रमण मिलने पर सामान जब्त कर लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले 31 थानों ने 135 स्थानों पर मारा छापा, 1142 संदिग्धों को पकड़ा, 11 गिरफ्तार


    एसएसपी ने बीते मंगलवार को सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल चौराहे पर पुलिस लाइन के सामने खुलेआम शराब पी रहे लोगों पर कार्रवाई की थी। उस दौरान एक शिकायत पर कप्तान सिविल ड्रेस में ही वहां पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने सर्किल वार कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए थे। इसी के तहत कोतवाली नगर, देहलीगेट, सासनीगेट व रोरावर 23 स्थानों पर 260 संदिग्धों को चेक किया गया। इनमें तीन को थाने पर लाकर चेतावनी दी गई। दो स्थानों पर अतिक्रमण हटवाया गया।

    14 को चेतावनी दी

    बन्नादेवी, गांधीपार्क व महुआखेड़ा क्षेत्र में 21 स्थानों पर 213 संदिग्धों को चेक किया। 11 को चेतावनी और चार पर कानूनी कार्रवाई की गई। आठ स्थानों से अवैध कब्जे हटाए गए। सिविल लाइन, क्वार्सी, जवां, महिला थाना की ओर से 33 स्थानों पर 81 संदिग्धों को चेक किया गया। 14 को चेतावनी दी। दो स्थानों पर अतिक्रमण हटाया। गभाना, चंडौस, लोधा में 12 स्थानों पर 60 संदिग्धों को चेक किया।दो स्थानों से अतिक्रमण हटवाया गया। अतरौली, हरदुआगंज, गोधा क्षेत्र में 12 स्थान पर 94 संदिग्धों को चेक किया।

    पुलिस ने मारा छापा

    छर्रा, गंगीरी, दादों, पालीमुकीमपुर में 12 स्थानों पर 70 संदिग्धों को चेक किया। 17 को चेतावनी दी। बरला, अकराबाद, विजयगढ़ में 10 स्थानों पर 79 संदिग्धों को चेक किया गया। इगलास, गौंडा, मडराक, गोरई में 20 स्थानों पर 127 संदिग्धों को चेक किया गया। शराब पी रहे सात को पकड़ा। चार स्थानों से अतिक्रमण हटवाया। खैर, पिसावा, टप्पल के 13 स्थानों पर 158 संदिग्धों को चेक किया और चेतावनी दी।



    सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब पीना या पिलाना अवैध है। इससे अराजकता को बढ़ावा मिलता है। सभी थानों की पुलिस को ऐसे स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। चेतावनी के बाद भी नहीं मानते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। नीरज कुमार जादौन, एसएसपी