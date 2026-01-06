एसएसपी नीरज जादौन की कार्रवाई, कोतवाल लाइन हाजिर और शराब पीने पर दारोगा निलंबित

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने शराब पीकर अभद्रता के आरोप में बरला के दारोगा सत्यम सिंह निलंबित किया गया है। वहीं, कमजोर सुनवाई पर गोरई थाने के कोतवाल चरन सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। बरला के दारोगा सत्यम सिंह के बारे में शराब पीकर अभद्रता करने, आदेश का अनुपालन न करने की शिकायत मिली थी।