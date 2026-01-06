एसएसपी नीरज जादौन की कार्रवाई, कोतवाल लाइन हाजिर और शराब पीने पर दारोगा निलंबित
अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने शराब पीकर अभद्रता के आरोप में बरला के दारोगा सत्यम सिंह को निलंबित किया। कमजोर सुनवाई पर गोरई कोतवाल चरन सिंह को लाइ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने शराब पीकर अभद्रता के आरोप में बरला के दारोगा सत्यम सिंह निलंबित किया गया है। वहीं, कमजोर सुनवाई पर गोरई थाने के कोतवाल चरन सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। बरला के दारोगा सत्यम सिंह के बारे में शराब पीकर अभद्रता करने, आदेश का अनुपालन न करने की शिकायत मिली थी।
एसएसपी ने किया निलंबित
इस एसएसपी ने निलंबन की कार्रवाई की। एसएसपी ने गोरई कोतवाल को लाइन हाजिर करते हुए वहां महिला उपनिरीक्षक ज्योति श्रीवास्तव को नया थाना प्रभारी बनाया है। उन्हें हरदुआगंज कस्बे से गोरई भेजा गया है। पुलिस लाइन से धीरेंद्र सिंह को हरदुआगंज कस्बा भेजा गया है। जिले में अब सात थानों में महिला थाना प्रभारी काम संभाल रही हैं।
