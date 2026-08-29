सुसाइड नोट में लिखा, मैं लूजर हूं... एएमयू में जम्मू के छात्र कृष्ण शर्मा ने गर्लफ्रेंड से की थी आखिरी बार बात

संतोष शर्मा, अलीगढ़। प्रेम प्रसंग और परिवार की नाराजगी के बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के बीए ऑनर्स फ्रेंच द्वितीय वर्ष के छात्र ने गुरुवार देर रात निजी पीजी के कमरे में आत्महत्या कर ली। वह मूलरूप से जम्मू निवासी छात्र कृष्ण शर्मा कुछ दिन पहले ही अलीगढ़ आया था।

घटना से पहले उसने अपनी प्रेमिका से फोन पर बात की थी। कमरे से मिले सुसाइड नोट में उसने खुद को 'लूजर' बताते हुए कुछ हासिल नहीं कर पाने की बात लिखी है। साथ ही अपनी ज्वेलरी माता-पिता और ब्रेसलेट-कड़ा ‘बेबी’ को देने का जिक्र किया है।

जम्मू के मस्तगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था कृष्ण छात्र कृष्ण जम्मू के मस्तगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था। परिवार में इकलौटा बेटा था। उसके पिता विक्रांत शर्मा कारोबारी हैं। एक छोटी बहन और मां हैं। 2025 में एएमयू में दाखिला लिया। सिविल लाइंस क्षेत्र के मुजम्मिल मंजिल के पीछे स्थित निजी पीजी के कमरे में रहता था। उसके साथ बिहार का अशनान नाम का छात्र रहता था, जो इन दिनों बिहार गया हुआ था। उसने अपने एक रिश्तेदार को कमरे पर छोड़ा था। इसी के साथ कृष्ण गुरुवार की रात अपने कमरे में था। कुछ देर बाद उसने साथी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा।

जब कमरे में देखा तो फंदे पर लटका था काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर साथी को शक हुआ। उसने कमरे में झांककर देखा तो कृष्ण फंदे पर लटका हुआ था। इसके बाद पुलिस और प्राक्टोरियल टीम को सूचना दी गई। रात करीब पौने दो बजे इंस्पेक्टर सिविल लाइंस सत्यवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छात्र को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। छात्र का फोन लाक है, जिसे पुलिस खुलवा रही है।

सुसाइड नोट में लिखी निराश वाली बात सुसाइट नोट में खुद को लेकर निराशा वाली बात लिखी है और लिखा है कि उसने सब कुछ खो दिया है। साथ ही अपने माता-पिता के लिए लिखा है कि उन्होंने उसे सारी खुशियां दीं। उनसे माफी मांगी है। घटना की सूचना पर छात्र के पिता शुक्रवार सुबह हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से अलीगढ़ आए। जेएन मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में एएमयू की कुलपति प्रो. नईमा खातून भी पहुंचीं और छात्र के स्वजन से मुलाकात की। फॉरेंसिक जांच के बाद पीजी का कमरा सील कर दिया गया है।

‘घर को तबाह कर दूंगी’ छात्र के पिता के अनुसार, जम्मू स्थित उनके मकान में रहने वाली एक युवती से कृष्ण का प्रेम प्रसंग था। युवती छात्र से करीब चार साल बड़ी बताई गई है। परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। पिता ने पुलिस और विश्वविद्यालय अधिकारियों को बताया कि रिश्ते को लेकर परिवार में तनाव था और युवती की ओर से धमकी भी दी गई। उसने कहा कि था, घर को तबाह कर दूंगी। कमरे में मौजूद साथी छात्र ने पुलिस को बताया कि कृष्ण ने घटना से पहले अपनी प्रेमिका से फोन पर बात की थी। पुलिस अब मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

रक्षाबंधन पर घर आने की कही थी बात स्वजन के अनुसार कृष्ण दो माह पहले एक आयोजन में शामिल होने घर गया था और रक्षाबंधन पर फिर घर आने की बात कहकर अलीगढ़ लौटा था। साथी छात्रों का कहना है कि वह पढ़ाई में होशियार और मिलनसार था, एक सप्ताह पहले मिलने पर उसके व्यवहार में कोई परेशानी नहीं दिखी थी।

मानसिक तनाव व निराशा को दूर करते हैं खेल और व्यायाम छात्र की मृत्यु पर विभिन्न संगठनों ने दुख व्यक्त किया है। जिम्नेजियम क्लब के प्रशिक्षक मजहर उल कमर ने कहा, युवा आत्महत्या जैसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। जरूरत इस बात की है कि युवा रियल लाइफ को रील में तलाशने के बजाय वास्तविक जीवन, वास्तविक रिश्तों और खेल के मैदान से जुड़ें। उन्होंने कहा कि मानसिक तनाव व निराशा को दूर करने का सबसे बेहतर माध्यम खेल, व्यायाम हैं।