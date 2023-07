Somvati Amavasya: 57 वर्ष बाद सोमवार को विशेष संयोग में मनेगी अमावस्या, पौधा लगाने का है ज्योतिषीय कारण

Somvati Amavasya 2023 Aligarh News एक पौधा लगाकर प्रकृति संरक्षण के साथ हरियाली अमावस्या मनाने की अपील। पित्रों की शांति और पिंडदान और दान धर्म करने के लिए श्रावणी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन एक पौधा लगाकर प्रकृति संरक्षण के हरियाली अमावस्या मनाएं। ज्याेतिषाचार्य का मानना है कि 57 वर्ष पहले इस तरह के संयोग देखने को मिले थे।

Aligarh News: एक पौधा लगाकर प्रकृति संरक्षण के साथ हरियाली अमावस्या मनाने की अपील

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। श्रावण महीने में पड़ने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या या हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। यदि यह अमावस्या सोमवार के दिन हो तब इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार 17 जुलाई यानी कल श्रावण मास के प्रथम कृष्ण पक्ष में सोमवती हरियाली अमावस्या का संयोग बन रहा है। 57 वर्ष में देखने को मिल रहा संयोग सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु, केतु ग्रहों की यही युति अब से लगभग 57 वर्ष पूर्व 1966 को देखने को मिली थी। इस बार भी सूर्य कर्क, चंद्रमा मिथुन, बुध हैं। कर्क राशि और राहु केतु क्रमशः मेष और तुला राशि में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष संस्थान केप्रमुख ज्योतिर्विद स्वामी पूर्णानंदपुरी के अनुसार 17 जुलाई सोमवार को मिथुन राशि के चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र तथा व्याघात योग, चतुष्पाद करण के संयोग में सोमवती हरियाली अमावस्या का पुण्य काल बन रहा है। इस प्रकार का योग साधना, पूजा, दान और ग्रहों की अनुकूलता के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है।

