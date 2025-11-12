रामपुर गांव में 49.64 करोड़ से बनेगा SIHM: तीन मंजिला भवन में छात्रावास भी, युवाओं को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कासिमपुर रोड स्थित रामपुर गांव में प्रस्तावित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (एसआईएचएम) का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बरौली विधायक जयवीर सिंह ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ इसकी नींव रखी। 49.64 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान के भवन का निर्माण अक्टूबर 2027 तक पूरा होगा।

इस तीन मंजिला भवन में शैक्षिक भवन के साथ ही छात्रावास भी है। शासन स्तर से परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएंडडीएस ) को सौंपी गई है। अक्टूबर 2027 तक होगा इस तीन मंजिला अत्याधुनिक भवन का निर्माण

संस्थान का परिसर लगभग साढ़े सात एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। भवन तीन मंजिला होगा। इसमें शैक्षणिक व प्रशासनिक ब्लॉक, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास, प्रयोगशालाएं, स्टाफ कार्टेज, क्रिकेट मैदान, बैडमिंटन कोर्ट व 400 से 500 लोगों की क्षमता वाला आडिटोरियम बनाया जाएगा। अब तक यह संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के पालिटेक्निक परिसर में किराए के भवन पर संचालित हो रहा है।

एएमयू प्रशासन ने भवन खाली कराने के दिए थे निर्देश केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 1984 में जिले में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना की थी। एक जुलाई 1989 को यह राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार के अधीन यह संस्थान होटल मैनेजमेंट और हास्पिटैलिटी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। छह वर्ष पूर्व एएमयू प्रशासन ने किराए के भवन को खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद संस्थान के प्रबंधन ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी।

शासन ने डीएम अलीगढ़ को संस्थान के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी क्रम में अलीगढ़-कासिमपुर रोड पर साढ़े सात एकड़ भूमि चिन्हित कर इसे एचआइएचएम के रूप में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया।

छात्र संख्या चार गुना बढ़ेगी वर्तमान में संस्थान में हर वर्ष लगभग 350 से 400 छात्र-छात्राएं विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। नया भवन बनने के बाद यह संख्या बढ़कर 1400 से 1500 छात्रों तक पहुंच जाएगी। अब तक यहां डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, फूड बेवरेज सर्विस व बेकरी एंड कंफेक्शनरी जैसे पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। उच्चीकरण के बाद इसमें एमएससी इन हास्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, पीजी डिप्लोमा इन डायटिक्स एंड फूड सर्विस, पीजी डिप्लोमा इन एकामोडेशन आपरेशन एंड मैनेजमेंट, बीएससी इन हास्पिटैलिटी एंड होटल जैसे उच्च स्तरीय कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।

युवाओं को मिलेगा रोजगार व प्रशिक्षण का अवसर : जयवीर

शिलान्यास समारोह के दौरान विधायक जयवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश शिक्षा- रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह संस्थान न केवल जिले के बल्कि आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार व प्रशिक्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि होटल मैनेजमेंट और पर्यटन क्षेत्र में तेजी से बढ़ते अवसरों के कारण यह संस्थान अलीगढ़ को नई पहचान देगा।