बच्चों को अंतरिक्ष की राह दिखाएंगे शुभांशु शुक्ला, लंबे समय से तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शुभांशु शुक्ला...भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में कदम रखने वाले प्रथम भारतीय। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा, जो उनकी उपलब्धि से गौर्वान्वित न हुआ हो। विज्ञान, इंजीनियरिंग व अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए शुभांशु भी बड़ी प्रेरणा बन गए हैं।
रविवार को जब शुभांशु उनके बीच होंगे तो खुशी और उत्साह चरम पर होगा। वह विद्यार्थियों में अपना सपना सच करने के लिए जोश भरेंगे, ताकि वे भी आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सकें। अवसर होगा ताला नगरी स्थित संत फिदेलिस सीनियल सेकेंडरी में आयोजित वार्षिकोत्सव का, जिसमें शुभांशु बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।
काफी समय से तैयारी में जुटे छात्र-छात्राएं
संत फिदेलिस स्कूल में प्रत्येक वर्ष यह आयोजन धूमधाम से मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए छात्र-छात्राएं काफी समय से तैयारी में जुटे थे। इस बार का आयोजन उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि बड़ी हस्ती के रूप में उनके सामने शुभांशु शुक्ला होंगे, जिनके सफलता के बारे में बच्चों ने सिर्फ सुना और पढ़ा ही था।
शुभांशु, ने अंतरिक्ष केंद्र में कदम रखकर साबित किया कि कड़ी मेहनत और जुनून से कोई भी ऊंचाई छू सकता है, चाहे चुनौतियां कितनी भी हों। वार्षिकोत्सव शाम पांच बजे से शुरू होगा, जिसका शुभांशु उद्घाटन करेंगे। बच्चों के लिए उनका प्रेरणादायी संबोधन भी होगा, जिसे लेकर सभी उत्साहित हैं। बच्चे गीत, नृत्य, गायन, वादन, नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से धूम मचाएंगे। विशिष्ट अतिथि डीएम संजीव रंजन व एसएसपी नीरज कुमार जादौन होंगे।
