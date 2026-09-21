अलीगढ़ में चलती स्कूटी में लगी भीषण आग, सवार ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रविवार रात अलीगढ़ पलवल मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया जब एक पेट्रोल पंप के पास चलती स्कूटी में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि स्कूटी धू धू कर जलने लगी।

गनीमत यह रही कि स्कूटी सवार रविंद्र ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। रविंद्र ने बताया कि उनकी स्कूटी रास्ते में बार-बार बंद हो रही थी, जिसके चलते वह उसे ठीक कराने के लिए मिस्त्री के पास ले जा रहे थे।