    School Closed: बढ़ गईं छुट्टियां, घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में कक्षा आठ तक के बच्चों को राहत, 10 तक अलीगढ़ के स्कूल बंद

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:11 PM (IST)

    अलीगढ़ में शीतलहर, सर्दी और घने कोहरे के प्रकोप के चलते जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शीतलहर, सर्दी और घने कोहरे के चलते जिलाधिकारी ने जिले में संचालित सभी बोर्डों के विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल 10 जनवरी 2026 तक बंद रखने के आदेश जारी किया है। इस अवधि में छात्रों को विद्यालय नहीं बुलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    मौसम विभाग का पूर्वानुमान

    मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन शहर का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हवा में नमी बनी रहने से ठंड का असर और ज्यादा महसूस किया गया। सुबह और शाम के समय गलन सबसे ज्यादा रही। ठंड के कारण दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और सड़क पर काम करने वाले लोग ठंड से खासे परेशान दिखे। बाजारों में रौनक कम रही और लोग जरूरी काम निपटाकर जल्द घर लौटते नजर आए।

    अभी राहत मिलने का नहीं है आसार

    मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों से लगातार आ रही ठंडी हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। सुबह-शाम गलन और बढ़ सकती है। चिकित्सकों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव करने, गर्म कपड़े पहनने और बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है। 

