आटा के बाद खोवा में भी सेलखड़ी की मिलावट, अलीगढ़ में FSDA ने नष्ट कराया 17 कुंतल मावा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विजयगढ़ में घर के अंदर तैयार किया जा रहा भारी मात्रा में मिलावटी खोवा पकड़ा है। टीम ने करीब 17 कुंतल मिलावटी खोवा नष्ट कराया।

बताया गया कि खोवा तैयार करने में सेलखड़ी, मिल्क पाउडर और वनस्पति घी का इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान घर के कमरे में रखे बेड के अंदर से मिलावटी खोवे के पैकेट भी बरामद हुए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अर्जुन सिंह यादव और किशनपाल लंबे समय से मिलावटी खोवा तैयार करने का काम कर रहे थे। सूचना के बाद एफडीए और पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात करीब 11 बजे से तड़के तीन बजे तक कार्रवाई की। त्योहार से पहले हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मच गई। टीम ने मौके से बरामद मिलावटी खोवे को नष्ट करा दिया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।