शाम 6-8 तक नहीं कटेगी बिजली, बारिश से टूटी सड़कें जल्द होंगी दुरुस्त; मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के आदेश

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बरसात के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द व गुणवत्तापूर्ण मरम्मत, किसानों को पर्याप्त खाद, गांवों में निर्बाध बिजली व पात्र लोगों को आवास का लाभ दिलाने पर मंगलवार को जोर रहा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विकास कार्यों व कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनता से सीधे जुड़े मामलों में तेजी से काम करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि सड़क, बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता पर रखा जाए और निर्माणाधीन परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हों। शाम को छह से आठ बजे तक ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल भी बिजली की कटौती न की जाए।



बैठक में किसानों से जुड़े मामलों की समीक्षा में मंत्री ने उर्वरक की उपलब्धता व वितरण की जानकारी ली। जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि जिले की 105 समितियों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध है। कालाबाजारी व नकली खाद के खिलाफ छापेमारी कर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई हैं।

अधूरे आवासों के आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा मंत्री ने निर्देश दिया कि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध हो। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। किसानों को दिन में निर्बाध 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और शाम छह से आठ बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती नहीं करने को कहा गया। बरसात से खराब हुई सड़कों की मरम्मत जल्द कराने के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।