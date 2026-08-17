अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक के कुचलने से 3 की मौत: मृतकों में एक यूपी पुलिस का दारोगा; दंपती की शिनाख्त नहीं

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मडराक थाना क्षेत्र में आगरा रोड पर सोमवार दोपहर करीब दो बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े दंपती और एक दारोगा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

मडराक पुलिस ने पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने हादसे के बाद ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है।

मौके पर पहुंचे एसएसपी

घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी नीरज कुमार जादौन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस के अनुसार मृतकों में एसआई शिवम कुमार और पति-पत्नी शामिल हैं। पति-पत्नी की पहचान अभी नहीं हुई है। हादसे के बाद आगरा रोड पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा।

दंपती बेच रहे थे सब्जी

बताया गया है कि बुजुर्ग दंपती सब्जी बेच रहे थे और दारोगा सब्जी खरीद रहे थे। तभी अलीगढ़ की ओर से जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरी साइड में जाकर के तीनों को रोंद दिया। दारोगा बागपत की मूल निवासी हैं।