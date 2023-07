Rinku Singh के चाहने वालों के लिए आई खुशी की बड़ी खबर, मां-बाप का अधूरा सपना हुआ पूरा, अलीगढ़ में जोश में फैंस

Rinku Singh गुजरात टाइटन्स के खिलाफ रिंकू की पारी को न ही कोलकाता के फैंस कभी भूल सकते हैं और न ही गुजरात की टीम। एक ओवर में पांच छक्के लगाकर न सिर्फ उन्होंने केकेआर को मैच में जीत दिलाई बल्कि उन्होंने अपने-मां बाप का भी दिल जीत लिया। रिंकू सिंह जल्द भारत के लिए अब नीली जर्सी में दिखेंगे।

Rinku Singh: रिंकू के भारतीय टीम में शामिल होने पर क्रिकेट प्रेमियों में खुशी

अलीगढ़, जागरण टीम। एशियाई खेल 2023 में टी 20 फॉर्मेट में खेले जाने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आइपीएल के सिक्सर किंग और अलीगढ़ के लाल रिंकू सिंह का भारतीय टीम में चयन ने क्रिकेट प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। खबर मिलते ही रिंकू सिंह के फैंस झूमे अलीगढ़ जनपद के किसी क्रिकेट खिलाड़ी का पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ है। देर रात जैसे ही यह खबर रिंकू सिंह के करीबियों को मिली उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जादौन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष एवं रिंकू के करीबी अर्जुन सिंह फकीरा ने कहा आज हमारा सपना पूरा हो गया। मुझे बहुत खुशी है। यह पूरे जनपद के लिए गौरव की बात है कि रिंकू सिंह का चयन भारतीय टीम में हुआ है। हमें उम्मीद थी कि एक दिन रिंकू जरूर जनपद का नाम रोशन करेगा। शनिवार को जश्न मनाया जाएगा मिठाई बांटी जाएगी यह ऐतिहासिक पल है। कोच की मेहनत ने दिखाया रंग रिंकू के कोच मसूद अमीनी ने कहा कि मुझे गर्व है कि उसका चयन भारतीय टीम में हो गया है। रिंकू ने बहुत मेहनत की। अपनी मेहनत और कर्मठता से उसने वह मुकाम प्राप्त कर ही लिया, जो हर क्रिकेटर का सपना होता है। मुझे उम्मीद है कि वह आईपीएल की तरह एशियन गेम में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करेगा। एशियन गेम प्रतियोगिता 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होगी। गैस एजेंसी में काम करते हैं पिता रिंकू के पिता खानचंद मूलरूप से बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र के गांव दानपुर के हैं। 1985 में वह बहनोई उदयवीर के जरिए काम की तलाश में अलीगढ़ आए थे। शुरू में उन्होंने उदयवीर के बहनोई गिर्राज सिंह के साथ गोविला गैस एजेंसी पर काम शुरू किया। गैस एजेंसी मालिक जीवन गोविला ने खानचंद को एजेंसी परिसर में ही एक कमरे का क्वार्टर रहने के लिए दे दिया। तभी से वह इसी में रहते हैं।

Edited By: Abhishek Saxena