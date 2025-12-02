अलीगढ़ के 39 हजार स्ट्रीट वेंडरों को बड़ी राहत, अब 5 साल के लिए मान्य होगा रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रेहड़ी-पटरी कारोबारियों व ठेला-फेरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब हर वर्ष 200 रुपये देकर पंजीकरण कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर पांच वर्ष के लिए एक बार में ही 200 रुपये देकर पंजीकरण मान्य माना जाएगा। इस फैसले से जिले के करीब 39 हजार स्ट्रीट वेंडरों को राहत मिलेगी। उन्हें नगर निगम व डूडा कार्यालय के सालाना चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।



कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे छोटे दुकानदारों को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। डूडा इस योजना का संचालन कर रहा है। नगर निकायों में पंजीकृत वेंडरों को बिना गारंटी ऋण, समय पर भुगतान पर सात प्रतिशत सब्सिडी और डिजिटल ट्रांजेक्शन पर 100 रुपये कैशबैक मिलता है। जिले में अब तक 39 हजार वेंडर इस योजना का लाभ ले चुके हैं।