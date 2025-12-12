दो भाइयों की ढाई घंटे में गई जान, एक भाई की हार्ट अटैक से मृत्यु, दूसरे ने सदमे में गंवाए प्राण; केरल से लौटे थे दोनों अपने गांव

संवाद सूत्र, जागरण. मुरसान (हाथरस)। दो भाई गुरुवार को ढाई घंटे के अंतराल में इस दुनिया से चले गए। एक भाई की हार्टअटैक से मृत्यु हो गई तो दूसरे ने सदमे से प्राण त्याग दिए। बिना पोस्टमार्टम के ही दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मुरसान के गांव कोटा निवासी 30 वर्षीय कुंवरपाल व 25 वर्षीय बौबी सगे भाई थे। कुंवरपाल विवाहित थे और दो बच्चे हैं। बौबी अविवाहित थे। दोनों भाई कुछ वर्ष पहले तक केरल में रहकर चीनी के गोले (शुगर कैंडी) बेचते थे।

करीब पांच साल पहले कोविड के दौरान माता-पिता की मृत्यु हो गई तो दोनों गांव आ गए। खेती-बाड़ी करने लगे। स्वजन ने बताया कि गुरुवार सुबह दोनों सोकर उठे। चाय पीने के बाद नहाने चले गए। नहाने के बाद करीब नौ बजे कुंवरपाल कमरे में अलाव ताप रहे थे।

अचानक चक्कर आने लगे। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बौबी तत्काल उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए बौबी को घर भेज दिया।

वह घर पहुंचे और उसी कमरे में अलाव के पास बैठ गए। कुंवरपाल का शव गांव लाया गया। शव आते ही बौबी फूट-फूटकर रोने लगे और बेहोश हो गए। गांव के लोग बौबी को लेकर जिला अस्पताल आए। उन्हें भी चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।