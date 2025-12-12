Language
    दो भाइयों की ढाई घंटे में गई जान, एक भाई की हार्ट अटैक से मृत्यु, दूसरे ने सदमे में गंवाए प्राण; केरल से लौटे थे दोनों अपने गांव

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:51 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान में दो भाइयों की ढाई घंटे के अंतराल में मृत्यु हो गई। कुंवरपाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि बौबी ने सदमे में ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र, जागरण. मुरसान (हाथरस)। दो भाई गुरुवार को ढाई घंटे के अंतराल में इस दुनिया से चले गए। एक भाई की हार्टअटैक से मृत्यु हो गई तो दूसरे ने सदमे से प्राण त्याग दिए। बिना पोस्टमार्टम के ही दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

    मुरसान के गांव कोटा निवासी 30 वर्षीय कुंवरपाल व 25 वर्षीय बौबी सगे भाई थे। कुंवरपाल विवाहित थे और दो बच्चे हैं। बौबी अविवाहित थे। दोनों भाई कुछ वर्ष पहले तक केरल में रहकर चीनी के गोले (शुगर कैंडी) बेचते थे।

    करीब पांच साल पहले कोविड के दौरान माता-पिता की मृत्यु हो गई तो दोनों गांव आ गए। खेती-बाड़ी करने लगे। स्वजन ने बताया कि गुरुवार सुबह दोनों सोकर उठे। चाय पीने के बाद नहाने चले गए। नहाने के बाद करीब नौ बजे कुंवरपाल कमरे में अलाव ताप रहे थे।

    अचानक चक्कर आने लगे। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बौबी तत्काल उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए बौबी को घर भेज दिया।

    वह घर पहुंचे और उसी कमरे में अलाव के पास बैठ गए। कुंवरपाल का शव गांव लाया गया। शव आते ही बौबी फूट-फूटकर रोने लगे और बेहोश हो गए। गांव के लोग बौबी को लेकर जिला अस्पताल आए। उन्हें भी चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    घर में कुंवरपाल की पत्नी नेमवती, दो बेटे देव और दीपू रह गए हैं। कोई कमाने वाला नहीं है। जिला अस्पताल के डा. गौरव कुमार ने बताया कि दोनों भाइयों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। हार्टअटैक का अंदेशा है। स्वजन ने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया।