रेलयात्रियों के लिए बढ़ी सुविधा: प्रयागराज-दिल्ली के बीच 4 स्पेशल ट्रेनें, नोट करें अलीगढ़ में ठहराव की टाइमिंग

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज व नई दिल्ली के बीच चार विशेष एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की हैं। इन ट्रेनों का ठहराव अलीगढ़ जंक्शन पर होगा। सुबह के समय जाने वाली ट्रेनों से अलीगढ़ से नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी।

ट्रेनों का अलीगढ़ जंक्शन में होगा ठहराव उत्तर मध्य रेलवे मंडल प्रयागराज के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 02417 प्रयागराज से शनिवार की रात 11:20 बजे चलेगी। कानपुर टूंडला होते हुए अलीगढ़ जंक्शन पर रविवार सुबह 7: 38 बजे पहुंचेगी। दो मिनट के ठहराव के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन शनिवार व सोमवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 02418 नई दिल्ली से दोपहर दो बजे चलेगी और शाम 5:28 बजे अलीगढ़ जंक्शन पर पहुंचेगी। दो मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन कानपुर के लिए रवाना होगी।