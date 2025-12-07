रेलयात्रियों के लिए बढ़ी सुविधा: प्रयागराज-दिल्ली के बीच 4 स्पेशल ट्रेनें, नोट करें अलीगढ़ में ठहराव की टाइमिंग
उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज और नई दिल्ली के बीच चार विशेष एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की हैं। इन ट्रेनों का अलीगढ़ जंक्शन पर ठ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज व नई दिल्ली के बीच चार विशेष एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की हैं। इन ट्रेनों का ठहराव अलीगढ़ जंक्शन पर होगा। सुबह के समय जाने वाली ट्रेनों से अलीगढ़ से नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी।
ट्रेनों का अलीगढ़ जंक्शन में होगा ठहराव
उत्तर मध्य रेलवे मंडल प्रयागराज के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 02417 प्रयागराज से शनिवार की रात 11:20 बजे चलेगी। कानपुर टूंडला होते हुए अलीगढ़ जंक्शन पर रविवार सुबह 7: 38 बजे पहुंचेगी। दो मिनट के ठहराव के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन शनिवार व सोमवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 02418 नई दिल्ली से दोपहर दो बजे चलेगी और शाम 5:28 बजे अलीगढ़ जंक्शन पर पहुंचेगी। दो मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन कानपुर के लिए रवाना होगी।
ट्रेन अनारक्षित, आरक्षित व वातानुकूलित कोच होंगे
इसके अलावा ट्रेन संख्या 02275 प्रयागराज से सात दिसंबर को रात 11:30 बजे रवाना होगी। अलीगढ़ में यह ट्रेन आठ दिसंबर की सुबह 07:38 बजे पहुंचेगी। दो मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन नई दिल्ली के रवाना होगा। इसके साथ नई दिल्ली से ट्रेन संख्या 02276 सोमवार की दोपहर में 2 बजे रवाना होगी। शाम 5:28 बजे अलीगढ़ जंक्शन पर पहुंचेगी। इन सभी ट्रेनों में चार सामान्य कोच, छह स्लीपर कोच , तीन एसी तृतीय श्रेणी, तीन इकानमी कोच व एक एसी प्रथम कोच होगा।
