PM Awas Yojna: AI ने छीन लिया पक्के घर का हक, क्यों हुआ आवेदन निरस्त; पढ़ें Inside स्टोरी

सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़। जिस घर की छत कभी भी ढह सकती है, दीवारें मिट्टी और ईंटों के सहारे खड़ी हैं और बरसात की हर रात परिवार डर के साए में गुजारता है, उसी घर की तस्वीर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के सामने पहुंची तो उसे नजर आईं सिर्फ ईंटें और दीवारें। परिवार की बदहाली नहीं। यह जर्जर मकान उसकी रिपोर्ट में पक्के मकान के रूप में दर्ज हुआ।

नतीजा यह हुआ कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे परिवार का नाम पात्रता सूची से बाहर हो गया। धनीपुर ब्लाक की भटौला पंचायत के शेखूपुर निवासी विजय कुमार इसका उदाहरण हैं। जिले में ऐसे 11,482 आवेदक हैं, जिनके नाम एआइ जांच और सत्यापन के बाद सूची से बाहर हो गए।

पीएम आवास योजना के शेखूपुर के इस टूटे फूटे मकान का आवेदन निरस्त कर दिया। आवास के लिए चिह्नित 19,461 आवेदकों में अब केवल 7,980 ही अंतिम सूची में रह गए हैं। मजदूरी कर परिवार पालने वाले विजय अपनी पत्नी पूजा व दो बच्चों के साथ जर्जर मकान में रहते हैं। छत कच्ची है और दीवारें मिट्टी से बनी ईंटों की हैं। मकान की हालत देखकर ग्राम प्रधान गिरीष कुमार ने उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली सूची में शामिल कराया।

सर्वेयर पहुंचे और घर की तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड की गईं। इसके बाद एआइ आधारित जांच हुई। एआइ ने तस्वीर में ईंटों व दीवार को पकड़ लिया और विजय कुमार योजना के लिए अपात्र दर्ज कर दिए गए। अब प्रधान से लेकर अधिकारी तक यह मानते हैं कि परिवार पात्र है, लेकिन सिस्टम में नाम शामिल कराने में तकनीकी जांच आड़े आ रही है। विजय के साथ ही अन्य परिवार के लोग भी इस जांच से हैरान हैं।

इनमें कुछ परिवार ऐसे भी हैं, जिनके पास पक्की छत नहीं है। कई परिवार तिरपाल या कच्ची छत के नीचे जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन फोटो में कहीं ईंटों की दीवार व अधूरा निर्माण दिखाई देने पर वे निर्धारित तकनीकी जांच में बाहर हो गए।

इस तरह हुआ सर्वे और निर्धारण केंद्र सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अलग-अलग तरह से इस व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन कई जिलों में इस योजना में अनियमितताएं बरती गईं। अपात्रों का योजना का लाभ दे दिया गया। ऐसे में सरकार ने अगस्त 2024 में नए बदलाव के साथ दूसरे चरण की शुरुआत की थी।

इसमें जिले के सभी 12 ब्लाकों की 852 पंचायतों में सर्वे कराया गया। इसके लिए 296 सर्वेयर लगाए गए। सर्वेयरों ने गांव-गांव जाकर संभावित पात्रों का चयन किया। पहली बार लोगों को सेल्फ सर्वे का विकल्प भी दिया गया। सर्वे में करीब 19461 लोगों को आवास के लिए चिह्नित किया गया। इनमें 3083 ने सेल्फ सर्वे के जरिये पंजीकरण कराया, जबकि 16368 लोगों का चयन सर्वेयरों के माध्यम से हुआ।

इसके बाद सभी के नाम व घरों की तस्वीरें केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड की गईं। इसके बाद शुरू हुआ एआइ का परीक्षण और यहीं से हजारों उम्मीदें अटक गईं। एआइ जांच व अन्य सत्यापन के बाद करीब 11481 नाम सूची से बाहर हो गए। अंतिम सूची में करीब 7980 लाभार्थी ही रह गए हैं।

ईंट दिखी तो सिस्टम ने लगा दी आपत्ति तकनीकी जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी जरूरतमंद के घर में ईंट की दीवार होना उसे आवास का हकदार नहीं रहने देता? सरकार ने योजना के मानकों में बदलाव करते हुए पात्रता का दायरा बढ़ाया है। अब 15 हजार रुपये प्रतिमाह तक आय वाले परिवार भी पात्र हो सकते हैं। पहले 10 हजार रुपये से अधिक मासिक आय वालों को अपात्र माना जाता था।

बाइक, फ्रिज और मोबाइल फोन रखने वालों को भी अब पात्रता के दायरे में रखा गया है। यानी नियम जरूरतमंदों तक योजना पहुंचाने के लिए बदले गए, लेकिन तस्वीरों की एआइ जांच में कई ऐसे परिवार बाहर हो गए, जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित छत तक नहीं है।