    भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच पर कर रहा था ऑनलाइन 'बैटिंग', अलीगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Santosh Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:54 AM (IST)

    देहली गेट पुलिस ने भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले एक सटोरिये विपिन कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से सवा लाख रुपये न ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच में आनलाइन सट्टा लगवाने वाले एक सटोरिया (बुकी) को देहलीगेट पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार किया है। शनिवार के मैच में भी लाखों की हार-जीत के दाव लगवा रहा था। उसके पास से सवा लाख रुपये नकदी, मोबाइल, चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड आदि जब्त किए गए हैं। यह पिछले चार वर्ष से लोहा पत्ती कारोबार की आड़ में इस धंधे को चला रहा था।

    देहली गेट पुलिस को मिली सफलता, चार साल से कर रहा था काम

    शनिवार रात गूलर रोड स्थित घर से विपिन कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके द्वारा मोबाइल पर हार जीत के दाव लगवाए जा रहे थे। आनलाइन रुपयों का भुगतान चल रहा था। एसएचओ देहली गेट ईश्वर सिंह के अनुसार उसके पास सवा लाख रुपये और अन्य सामान मिला। पूछताछ व मोबाइल जांच में पता चला कि वह 70 के करीब लोगों को क्रिकेट का सट्टा लगवा रहा था। उसके ऊपर भी कुछ नाम सामने आए हैं। जिनमें एक नाम अलीगढ़ का है।

    पूछताछ में अन्य सटोरियों के नाम भी सामने आए हैं। मोबाइल डेटा खंगालने पर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। जिसके आधार पर अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सट्टा एक्ट के तहत केस दर्ज किया। थाने उसे जमानत मिल गई।