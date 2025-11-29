अलीगढ़ में नगर निगम के ठेकेदार की पिटाई: वीडियो बनाकर बोले- 20 हजार रुपये दो तो डिलीट कर देंगे

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बाइक सवार लड़कों ने एक ठेकेदार को घेरकर खूब पीटा। पिटाई के दौरान एक युवक ने वीडियो बना लिया और फिर जाते वक्त बोले कि 20 हजार रुपये दोगे तो ये वीडियो डिलीट कर देंगे नहीं तो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया जाएगा। पीड़ित ने थाने जाकर एक नामजद समेत आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी है।

क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर राजेंद्र कॉलोनी निवासी आकाश ने बताया कि वह नगर निगम में रजिस्टर्ड ठेकेदार है। तीन दिसंबर को चाचा की बेटी की रिंग सेरेमनी कार्यक्रम है। इसलिए सासनीगेट चौराहे के पास गौरी गार्डन लाज में एडवांस देने गया था। लौटते वक्त आगरा रोड पर एक बाइक सवार ने उनकी बाइक के हैंडल पर हाथ मारा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, अलग-अलग बाइक व स्कूटी पर आए करीब एक दर्जन लोगों ने उसे घेर लिया। उसके साथ मारपीट की। लात−घूंसे व स्टील की रॉड मारी। उन्हीं में से एक युवक मारपीट का पूरा वीडियो बना रहा था।

मारपीट का वीडियो डिलीट करवाने के लिए मांगे रुपये मारपीट करने के बाद जाते वक्त इन लोगों ने कहा कि वीडियो डिलीट करवानी है तो 20 हजार रुपये देने होंगे। उसने पुलिस से शिकायत की। उसको आईं चोटों को मलखान सिंह जिला अस्पताल में मेडिकल हुआ। बाद में पास के ही सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज को देखा तो एक युवक की पहचान सौरभ महाजन के रूप में हुई। पीड़ित की तहरीर पर सौरभ व उसके 10 से 12 अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।