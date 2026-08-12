अलीगढ़ में सांप के काटने से मां-बेटे की मौत: बचाने की आस में गंगा में डुबोए शव, कई देसी उपचार किए
अलीगढ़ में एक दुखद घटना में मां और उसके 12 वर्षीय बेटे की सांप के काटने से मौत हो गई। परिजनों ने बचाने की आस में शवों को झाड़-फूंक और गंगा में डुबोने ...और पढ़ें
HighLights
अलीगढ़ में सांप के डसने से मां-बेटे की मौत
परिवार ने बचाने के लिए झाड़-फूंक और देसी इलाज किए
शवों को गंगा में साढ़े पांच घंटे तक डुबोकर रखा गया
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक दुखद घटना में मां और उसके 12 वर्षीय बेटे को सांप ने काट लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब मां अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब दो बजे अचानक सांप मां पिंकी देवी पर गिरा। घबराकर पिंकी ने सांप को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह बेटे निर्भय पर गिर गया और उसे भी डस लिया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद झाड़-फूंक करनेवालों की मदद ली गई। देसी उपचार किए गए। मंगलवार को दोनों शव साढ़े पांच घंटे गंगा में डुबोए रखे, लेकिन सांस लौट नहीं सकी। शाम को दोनों शवों को पानी में बहा दिया गया।
कमरे में सो रहे मां-बेटे को सांप ने काटा, दोनों की मौत
किसान गेंदालाल रविवार रात घर के आंगन में सो रहे थे। उनकी 35 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी कमरे में 12 वर्षीय बेटे निर्भय और 10 वर्षीय बेटी के साथ सो रही थीं। रात करीब दो बजे अचानक सांप पिंकी के ऊपर आ गिरा। वह घबराकर उठीं तो सांप ने उन्हें डस लिया। पिंकी ने सांप को हटाकर फेंका तो वह निर्भय के ऊपर जा गिरा और उसे भी डस लिया। शोर सुनकर गेंदालाल कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक सांप वहां से निकल चुका था।
सांप के डसने के बाद पिंकी और निर्भय की हालत बिगड़ने लगी। जेएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
अस्पताल से शव घर लाए, बचाने की आस में दिनभर चला झाड़-फूंक का दौर
सोमवार सुबह स्वजन दोनों के शव लेकर घर लौट आए। मां-बेटे को बचाने की उम्मीद में स्वजन और ग्रामीणों ने घर पर ही देसी उपचार और झाड़-फूंक शुरू करा दी। दिनभर अलग-अलग तरह के उपाय किए जाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद सोमवार सुबह करीब 10 बजे स्वजन और ग्रामीण दोनों के शव लेकर रामघाट पहुंचे।
वहां सुबह 10 बजे से दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तक दोनों को गंगा में डुबोए रखा। लोगों को उम्मीद थी कि शायद उनकी सांस लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद दोनों का जलप्रवाह कर दिया गया।
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