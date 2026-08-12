अलीगढ़ में सांप के काटने से मां-बेटे की मौत: बचाने की आस में गंगा में डुबोए शव, कई देसी उपचार किए

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक दुखद घटना में मां और उसके 12 वर्षीय बेटे को सांप ने काट लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब मां अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब दो बजे अचानक सांप मां पिंकी देवी पर गिरा। घबराकर पिंकी ने सांप को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह बेटे निर्भय पर गिर गया और उसे भी डस लिया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद झाड़-फूंक करनेवालों की मदद ली गई। देसी उपचार किए गए। मंगलवार को दोनों शव साढ़े पांच घंटे गंगा में डुबोए रखे, लेकिन सांस लौट नहीं सकी। शाम को दोनों शवों को पानी में बहा दिया गया। कमरे में सो रहे मां-बेटे को सांप ने काटा, दोनों की मौत किसान गेंदालाल रविवार रात घर के आंगन में सो रहे थे। उनकी 35 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी कमरे में 12 वर्षीय बेटे निर्भय और 10 वर्षीय बेटी के साथ सो रही थीं। रात करीब दो बजे अचानक सांप पिंकी के ऊपर आ गिरा। वह घबराकर उठीं तो सांप ने उन्हें डस लिया। पिंकी ने सांप को हटाकर फेंका तो वह निर्भय के ऊपर जा गिरा और उसे भी डस लिया। शोर सुनकर गेंदालाल कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक सांप वहां से निकल चुका था।