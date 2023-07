Aligarh News: बंदूक दिखाकर करता था दुष्कर्म, सौतेले पिता को 20 वर्ष कारावास, गर्भवती हुई तो मां को लगी जानकारी

Aligarh Crime News In Hindi एडीजे सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने बन्नादेवी क्षेत्र के मामले में सुनाया निर्णय। मिशन शक्ति के तहत शासन की ओर से चिह्नित थी पत्रावली 40 हजार का जुर्माना। पीड़िता ने बताया मां जब गोवर्धन में परिक्रमा लगाने चली गईं उस दिन कमरे में बुलाकर बंदूक रखकर किया किशाेरी से दु्ष्कर्म बच्चों को मारने की दी धमकी।

Aligarh News: बंदूक दिखाकर करता था दुष्कर्म, सौतेले पिता को 20 वर्ष कारावास

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। एडीजे (पाक्सो अधिनियम) सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने बन्नादेवी क्षेत्र की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 30 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। सौतेला पिता बंदूक दिखाकर व मुंह बांधकर दुष्कर्म करता था। छह महीने बाद गर्भवती होने पर मां को जानकारी हो सकी थी। शासन ने मिशन शक्ति के तहत इस पत्रावली को शीघ्र निस्तारण के लिए चिह्नित किया था। सड़क हादसे में पहले पति की मौत के बाद किया था विवाह विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि बन्नादेवी क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाली महिला ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसमें कहा था कि वर्ष 2009 में उसके पति की मौत हो गई थी। इन पर एक बेटा व एक बेटी है। वर्ष 2012 में महिला ने क्षेत्र के में रहने वाले कैलाश से दूसरी शादी कर ली। 24 फरवरी 2018 को महिला की 14 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब हुई। उसे जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। दो दिन बाद वापस भेज दिया, मगर पेट में दर्द बंद नहीं हुआ। 19 मार्च 2018 को अपेंडिक्स का आपरेशन होने के बाद भी उल्टी बंद नहीं हुईं। 20 मार्च को जांच में पता चला कि वह गर्भवती है। टीवी देखने के बहाने बुलाकर कमरे में किया दुष्कर्म किशोरी ने बताया कि करीब छह माह पहले जब मां गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई थीं। इसके पीछे पिता ने उसे टीवी देखने के लिए कमरे में बुलाया। मना करने पर मारपीट करते हुए खींचकर ले गए। मुंह बांध दिया और बंदूक ऊपर रखकर मां व भाई को मारने की धमकी दी। इसके बाद दुष्कर्म किया। इसके बाद छह माह तक दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने कैलाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कैलाश को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया है।

