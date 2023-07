Aligarh News: बिजली कटौती से परेशान हुए गांव वालों ने जड़ा बिजली घर पर ताला, किसान ने किया सुसाइड का प्रयास

Aligarh News In Hindi बिजली कटौती के खिलाफ बिजली घर पर जड़ा ताला। इस दौरान एक व्यक्ति ने खुद को खत्म करने का प्रयास भी किया। गांव वालों का कहना है कि प्रदेश सरकार के आदेशों के बावजूद उतनी बिजली नहीं दी जा रही है। कटौती से परेशान हैं खेतों में धान की फसल को पानी नहीं मिल रहा है।

Aligarh News In Hindi: कटौती के खिलाफ बिजली घर पर जड़ा ताला

अलीगढ़, जागरण टीम। पिसावा क्षेत्र के गांव पलसेड़ा के बिजली घर से जुड़े गांवों में विद्युत कटौती से आक्रोशित किसानों ने बिजली घर पर ताला लगा दिया। इस दौरान एक किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। कटौती का विरोध करते हुए किसान धरने पर बैठ गए। किसानोंं ने बताया कि दो या तीन घंटे ही बिजली मिल रही है।

