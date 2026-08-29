कानपुर और दिल्ली के बीच सितंबर से चलेंगी दो नई सुपरफास्ट ट्रेनें, चेक करें टाइम टाइम टेबल और रूट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल के बीच दो सुपरफास्ट विशेष ट्रेनों का संचालन सितंबर में किया जाएगा। इनके चलने से त्योहारी सीजन में इस रूट का लोड भी कम होगा। ये ट्रेन सात सितंबर से 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी।

नई दिल्ली–कानपुर सेंट्रल आरक्षित विशेष (सुपरफास्ट) सात सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व शनिवार को चलेगी। यह गाड़ी नई दिल्ली से सुबह 07:45 बजे चलेगी। अलीगढ़ से 09:52 बजे, इटावा से 11:55 बजे होते हुए कानपुर सेंट्रल 1:15 बजे पहुंचेगी।