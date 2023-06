Aligarh News: सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की पहल तेज, अभिभावक-शिक्षक करेंगे बैठक, समस्याओं पर होगी चर्चा

Aligarh News अलीगढ़ में अब स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। यहां समस्याओं को दूर करने के लिए अब अध्यापक-अभिभावकों की बैठक होगी। इस बैठक में समस्या व उनके निस्तारण पर चर्चा होगी। प्रत्येक बच्चे का स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। बैठकों के नाम पर खानापूर्ती न हो इसके लिए ब्लॉक के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगेगी। ब्लाक से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे।

सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की पहल तेज, अभिभावक-शिक्षक करेंगे बैठक, समस्याओं पर होगी चर्चा

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। नवाचार व प्रयोग किए जा रहे हैं। कार्य योजना बनाकर सुव्यस्थित व गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल में जुलाई के प्रथम सप्ताह में अभिभावक-शिक्षक बैठक बुलाने के निर्देश जारी हुए हैं। इसमें अध्यापक-अभिभावकों के बीच समस्या व उनके निस्तारण पर चर्चा होगी। प्रत्येक बच्चे का स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। बैठकों के नाम पर खानापूर्ती न हो, इसके लिए ब्लॉक के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगेगी। ब्लाक से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे। अब स्कूलों की व्यवस्थाओं का जायजा अचानक से लिया जाएगा। बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है पूरा करना राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में स्कूल आदि की निगरानी, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने, बच्चों के नामांकन, उपस्थिति व ठहराव में वृद्धि, गृह कार्य व छात्र-छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से अध्यापकों-अभिभावकों की बैठकें अनिवार्य है। इससे निपुण भारत मिशन का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकेंगे। अभिभावकों को दो दिन पहले दी जाएगी बैठक की जानकारी सीडीओ जनपद के अधिकारियों संग बैठक कर अभिभावक-शिक्षक बैठक की योजना का निर्माण, तिथियों का निर्धारण व अनुश्रवण के लिए हर ब्लाक में नोडल अधिकारी नामित करेंगे। नोडल अधिकारी प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की योजना बनाकर 30 जून तक सीडीओ व बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। अभिभावकों को दो दिन पूर्व बैठक की जानकारी दी जाएगी। इसमें शामिल होना अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक उनसे व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। प्रभारी बीएसए विनय कुमार गिल ने बताया कि निर्धारित तिथि पर सुबह 10 से 12 बजे के मध्य बैठक होंगी। अधिकारियों की अनुश्रवण टीम गठित की जाएगी।

Edited By: Swati Singh