Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Income Tax Raid: हिक्स थर्मामीटर पर आयकर विभाग का छापा, दिल्ली से आई टीम की अलीगढ़ में कार्रवाई

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:08 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, आगरा। हिक्स थर्मामीटर के अलीगढ़ स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। दिल्ली से आई 30 अधिकारियों की टीम ने मैरिस रोड स्थित आवा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हिक्स थर्मामीटर वालों का मैरिस रोड स्थित आवास, जहां आयकर विभाग के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, आगरा। हिक्स थर्मामीटर के कई ठिकानों पर आयकर ने छापा मारा है। दिल्ली से आई 30 अधिकारियों की टीम ने मैरिस रोड स्थित आवास सहित इंडस्ट्री स्थित प्लांट पर सुबह आठ बजे से कार्रवाई शुरू की है। कर्मचारियों को फैक्ट्री से वापस कर दिया गया है। दिल्ली में कॉरपोरेट ऑफिस व कंपनी सीईओ सिद्धार्थ गुप्ता के प्लेट में भी टीम की सर्च की सूचना है।