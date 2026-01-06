Income Tax Raid: हिक्स थर्मामीटर पर आयकर विभाग का छापा, दिल्ली से आई टीम की अलीगढ़ में कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आगरा। हिक्स थर्मामीटर के कई ठिकानों पर आयकर ने छापा मारा है। दिल्ली से आई 30 अधिकारियों की टीम ने मैरिस रोड स्थित आवास सहित इंडस्ट्री स्थित प्लांट पर सुबह आठ बजे से कार्रवाई शुरू की है। कर्मचारियों को फैक्ट्री से वापस कर दिया गया है। दिल्ली में कॉरपोरेट ऑफिस व कंपनी सीईओ सिद्धार्थ गुप्ता के प्लेट में भी टीम की सर्च की सूचना है।