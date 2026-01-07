हिक्स थर्मा मीटर्स पर आयकर का छापा जारी, 24 घंटे से अधिक समय से जांच में जुटे अधिकारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। हिक्स थर्मा मीटर्स (इंडिया) के कई ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों की टीमें पिछले 24 घंटे से अधिक समय से जांच में जुटी हैं। अधिकारी गोल्ड, नकदी, प्रॉपर्टी के बैनामा, कंपनी के बैंक अकाउंट व उत्पादों की खरीद फरोख्त के मिलान किए जा रहे हैं। विभिन्न बैंक अकाउंट में जो हैवी ट्रांजेक्शन है, उन रुपयों के आय के सोर्स चेक किए जा रहे हैं।

कंपनी ने आयकर रिटर्न में दिखाई कमाई व खर्च का मिलान किया जा रहा है। यह कंपनी चीन में हैल्थ केयर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण तैयार कराती है। इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है। जांच अधिकारी इस दिशा में गहनता से जांच कर रहे हैं।

मंगलवार को पहुंची थी टीम आयकर विभाग की टीम ने गत मंगलवार को इस कंपनी के कई ठिकानों पर‌ भारी फोर्स के साथ सुबह 5:30 बजे छापा मारा था। कंपनी चेयरमैन, सीईओ व निदेशकों के आवास, महानगर के इंडस्ट्रीज स्थित प्लांट, दिल्ली के ओखला स्थित कॉरपोरेट ऑफिस पर एक साथ कार्रवाई की गई। जांच के प्रारंभ में अधिकारियों की सख्ती रही। डिजिटल डाटा लैपटॉप, स्मार्ट मोबाइल आदि की जांच प्रारंभ की। कंपनी के गोदाम पर खरीद-बिक्री के बिल, विल्टी व अन्य दस्तावेजों की जांच की गई, तब आवास पर फैक्ट्री से कर्मचारियों को बाहर जाने की अनुमति दी गई। बुधवार को दोपहर तक जांच जारी है।