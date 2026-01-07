हिक्स थर्मा मीटर्स पर आयकर का छापा जारी, 24 घंटे से अधिक समय से जांच में जुटे अधिकारी
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। हिक्स थर्मा मीटर्स (इंडिया) के कई ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों की टीमें पिछले 24 घंटे से अधिक समय से जांच में जुटी हैं। अधिकारी गोल्ड, नकदी, प्रॉपर्टी के बैनामा, कंपनी के बैंक अकाउंट व उत्पादों की खरीद फरोख्त के मिलान किए जा रहे हैं। विभिन्न बैंक अकाउंट में जो हैवी ट्रांजेक्शन है, उन रुपयों के आय के सोर्स चेक किए जा रहे हैं।
कंपनी ने आयकर रिटर्न में दिखाई कमाई व खर्च का मिलान किया जा रहा है। यह कंपनी चीन में हैल्थ केयर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण तैयार कराती है। इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है। जांच अधिकारी इस दिशा में गहनता से जांच कर रहे हैं।
मंगलवार को पहुंची थी टीम
आयकर विभाग की टीम ने गत मंगलवार को इस कंपनी के कई ठिकानों पर भारी फोर्स के साथ सुबह 5:30 बजे छापा मारा था। कंपनी चेयरमैन, सीईओ व निदेशकों के आवास, महानगर के इंडस्ट्रीज स्थित प्लांट, दिल्ली के ओखला स्थित कॉरपोरेट ऑफिस पर एक साथ कार्रवाई की गई। जांच के प्रारंभ में अधिकारियों की सख्ती रही। डिजिटल डाटा लैपटॉप, स्मार्ट मोबाइल आदि की जांच प्रारंभ की। कंपनी के गोदाम पर खरीद-बिक्री के बिल, विल्टी व अन्य दस्तावेजों की जांच की गई, तब आवास पर फैक्ट्री से कर्मचारियों को बाहर जाने की अनुमति दी गई। बुधवार को दोपहर तक जांच जारी है।
थर्मामीटर बनाती है कंपनी
हिक्स थर्मा मीटर्स (इंडिया) कांच, डिजिटल व अन्य प्रकार के थर्मा मीटर बनाती है। इसके अलावा हेल्थ से जुड़े चिकित्सा संबंधी उपकरण व अन्य एसेसरीज के 70 से अधिक उत्पादों का निर्माण करती है। इस कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की देश-विदेश में आपूर्ति की जाती है। कंपनी चेयरमैन हरि प्रकाश गुप्ता, कंपनी सीईओ सिद्धार्थ गुप्ता, एमडी यर्थात गुप्ता व अन्य निदेशक का मैरिस रोड विजय निकुंज नाम से आवास है। सिद्धार्थ गुप्ता दिल्ली स्थित एक फ्लैट में भी रहते हैं।
दिल्ली के सिबिक्स सेंटर से आयकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर जांच इस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। मैरिस रोड स्थित कोठी के मुख्य गेट पर फोर्स तैनात हैं। दो जवान गेट पर तैनात हैं ।
