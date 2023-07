Aligarh News: एक हफ्ते से दहशत में थे लोग, आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया विशालकाय मगरमच्छ

Aligarh News एक हफ्ते से लोगों के लिए मुसीबत बना मगरमच्छ पकड़ा गया है। मगरमच्छ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद उसके आसपास होने की पुष्टि की गयी। एक बार पोखर के पास मगरमच्छ धूप सेंकता नजर आया था। लेकिन पकड़ में नहीं आया। बुधवार सुबह वन विभाग की टीम ने उसे पोखर से निकलते की पकड़ लिया।

Aligarh News: एक हफ्ते से लोगों के लिए मुसीबत बना मगरमच्छ पकड़ा गया

अलीगढ़, जागरण टीम। नई बस्ती क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बना मगरमच्छ बुधवार की सुबह पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने लगभग साढ़े छह फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने में सफलता पाई। पिछले रविवार को पोखर से निकलकर समतल पर ये धूप सेंकते भी दिखा था। गली में घूमने का वीडियो हुआ था वायरल 10 जुलाई की रात मगरमच्छ पोखर से निकलकर क्षेत्र की गली में घूम रहा था। इसके गली में विचरण का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। फिर ये इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। इसके बाद से वन विभाग की टीम ने रात में टीम को निगरानी में लगाना शुरू किया। एक घर की छत पर टीम रात भर निगरानी करती थी। रविवार को मगरमच्छ के धूप सेंकने की खबर दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित की। इस पर वन विभाग ने सुबह भी टीम तैनात करनी शुरू कर दी। सुबह पोखर से बाहर आया और पकड़ा बुधवार की सुबह टीम के सदस्यों द्वारा उसको पकड़ लिया गया। जिला वन अधिकारी दिवाकर वशिष्ठ ने बताया कि बुधवार सुबह भी यह मगरमच्छ पोखर के बाहर आया था। इस पर पुत्तन लाल, सर्वेश कुमार और धर्मेंद्र सिंह की टीम ने रेस्क्यू किया। बताया कि यह मादा मगरमच्छ है। इसकी लंबाई लगभग 212 सेंटीमीटर नापी गई है। इसके पकड़े जाने पर क्षेत्रीय लोगों ने राहत की सांस ली है।

