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    अलीगढ़ अस्पताल में शर्मनाक घटना, ICU में भर्ती किशोरी से कर्मचारी ने की छेड़छाड़; गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:27 AM (IST)

    अलीगढ़ के पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किशोरी से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ् ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. आईसीयू में भर्ती किशोरी से कर्मचारी ने की छेड़छाड़।

    2. पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी कर्मचारी गिरफ्तार किया गया।

    3. अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अस्पताल का कर्मचारी ही आईसीयू में भर्ती किशोरी के लिए खतरा बन गया। पं. दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय के आईसीयू में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने किशोरी से छेड़छाड़ की। कर्मचारी ने रात में दो बार उसके साथ अश्लील हरकत की। किशोरी उस समय विरोध नहीं कर सकी।

    मंगलवार सुबह भाई को घटना बताई। पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    रात में दो बार किशोरी के पास गया आरोपित, पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा

    पीड़ित 16 वर्षीय किशोरी को सोमवार दोपहर अस्पताल लाया गया। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। आरोप है कि रात में आउट सोर्सिंग का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सचिन आईसीयू में गया और उपचार के बहाने किशोरी से छेड़छाड़ शुरू कर दी। सुबह किशोरी ने भाई को जानकारी दी। ड्यूटी समाप्त कर घर से जाते समय पुलिस ने उसे दबोच लिया। पीड़िता के भाई की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

    मरीजों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

    छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद चिकित्सालय में मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आईसीयू में भर्ती मरीजों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की पहुंच निर्धारित होती है।

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    मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एमके माथुर का कहना है कि आरोप गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोषी पाए जाने पर कर्मचारी की सेवा समाप्त की जाएगी। संबंधित एजेंसी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

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