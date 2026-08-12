अलीगढ़ अस्पताल में शर्मनाक घटना, ICU में भर्ती किशोरी से कर्मचारी ने की छेड़छाड़; गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अस्पताल का कर्मचारी ही आईसीयू में भर्ती किशोरी के लिए खतरा बन गया। पं. दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय के आईसीयू में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने किशोरी से छेड़छाड़ की। कर्मचारी ने रात में दो बार उसके साथ अश्लील हरकत की। किशोरी उस समय विरोध नहीं कर सकी।

मंगलवार सुबह भाई को घटना बताई। पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। रात में दो बार किशोरी के पास गया आरोपित, पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा पीड़ित 16 वर्षीय किशोरी को सोमवार दोपहर अस्पताल लाया गया। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। आरोप है कि रात में आउट सोर्सिंग का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सचिन आईसीयू में गया और उपचार के बहाने किशोरी से छेड़छाड़ शुरू कर दी। सुबह किशोरी ने भाई को जानकारी दी। ड्यूटी समाप्त कर घर से जाते समय पुलिस ने उसे दबोच लिया। पीड़िता के भाई की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है।