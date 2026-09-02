30 साल से अलीगढ़ में रह रहीं हया नज्म, अब मिली भारतीय नागरिकता

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ से तीन दशक पुराना रिश्ता अब हया नज्म की पहचान का भी हिस्सा बन गया है। करीब 30 वर्षों से अलीगढ़ में रह रहीं हया नज्म को बुधवार को भारत सरकार ने भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी। अब तक वह लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रही थीं।

कलेक्ट्रेट में डीएम अविनाश कुमार और एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने उन्हें भारत सरकार की ओर से जारी भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। हया नज्म के पिता नजमुद्दीन मोहम्मद अब्दो मूल रूप से वर्तमान यमन के रहने वाले हैं। हया का जन्म और उनकी अब तक की पहचान सऊदी अरब से जुड़ी रही है और वह वर्तमान में वहीं नौकरी करती हैं।

हालांकि, अलीगढ़ से उनका जुड़ाव करीब 30 साल पुराना है। वह दोदपुर स्थित अहमद नगर के 38-ए में जेबाराज के साथ रह रही हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में भी शिक्षा प्राप्त की है। भारत की नागरिकता पाने के लिए हया नज्म ने वर्ष 2019 में आवेदन किया था। लंबी प्रक्रिया के बाद बुधवार को उन्हें भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मिला। प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब भारत उनके लिए केवल लंबे समय से रहने का ठिकाना नहीं, बल्कि आधिकारिक रूप से उनकी नागरिकता वाला देश भी बन गया है।