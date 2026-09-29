एशियन गेम्स में छाए अलीगढ़ के गुलवीर, देश के लिए जीता तीसरा पदक; बनाया रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अतरौली के गांव सिरसा निवासी अंतरराष्ट्रीय एथलीट गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स में धमाल मचा दिया है। उन्होंने अलग-अलग दिनों में तीन स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और तीनों में ही भारत को पदक जिताया। ऐसा करके गुलवीर ने नया रिकार्ड भी कायम कर दिया है।

जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव विवेक चौधरी ने बताया कि एशियन गेम्स में तीन स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले गुलवीर सिंह पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। इनसे पहले यह ऐतिहासिक रिकार्ड पीटी उषा के नाम पर रहा है।

उन्होंने 1986 में सियोल में हुए एशियन गेम्स में रिकार्ड पांच पदक (चार स्वर्ण व एक रजत) हासिल कर भारत का नाम रोशन किया था। अब गुलवीर सिंह ने बतौर पुरुष एथलीट यह कारनामा किया है। उन्होंने पहले 10 हजार मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। इसके बाद सोमवार को 1500 मीटर दौड़ में भी रजत पदक देश को जिताया।