बिजली बिल में छूट का मिलेगा लाभ... फिर से आ रही उपभाेक्ताओं के लिए योजना, करना होगा ये काम

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नेवर पेड व लांग विद्युत अनपेड योजना बिजली बिल में छूट के लिए एक मुश्त भुगतान योजना एक दिसंबर से लागू होगी। तीन चरणों में उपभोक्ता इसका लाभ 31मार्च तक ले सकेंगे। छूट का लाभ लेने के उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अधीक्षण अभियंता शहर ने बताया कि योजना तीन चरण में शुरू होगी।

एक दिसंबर से लागू होगी नेवर पेड व लांग विद्युत अनपेड योजना पहला चरण एक दिसंबर से शुरू होगा। दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी तक रहेगा। तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। विद्युत बिलों में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को रूपये 2000 धनराशि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा।









वर्टिकल एवं सिंगल विंडो व्यवस्था का विरोध करेंगे इंजीनियर



शहर में लागू की गई वर्टिकल एवं सिंगल विंडो व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत अधीक्षण अभियंता (शहरी), विद्युत वितरण मंडल ने अवर अभियंताओं को उनके 11 केवी एवं एलटी फीडरों पर तकनीकी कार्यों के साथ-साथ राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए हैं। इस पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन ने आपत्ति दर्ज जताई है। इस समस्या को लेकर मंगलवार को लाल डिग्गी कार्यालय पर धरना दिया गया।