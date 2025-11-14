Language
    जल्द फाइनल होगा गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे का डिजाइन, अधिकारियों ने क्लियर कर दी ये बात

    By Santosh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:47 AM (IST)

    गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे का डिजाइन जल्द ही फाइनल होगा। अधिकारियों ने बताया कि डिजाइन अंतिम चरण में है और जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। यह एक्सप्रेसवे दोनों मार्गों के बीच कनेक्टिविटी को सुधारेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, जिससे यात्रा सुगम होगी।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे का डिजाइन जल्द फाइनल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) और यमुना प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारियों के बीच लिंक एक्सप्रेसवे के डिजाइन को लेकर बृहस्पतिवार को बैठक हई। यीडा के विकसित हो चुके सेक्टरों का लिंक एक्सप्रेसवे के गुजरने से विभाजन न हो, इस पर चर्चा हुई।

    लिंक एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से को एलिवेटेड और कुछ हिस्सा भूतल पर बनाने पर विचार किया गया। डिजाइन पर सहमति बनने के बाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र से होकर गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे के 44.3 किमी प्वाइंट से शुरू होकर लिंक एक्सप्रेसवे सेक्टर 21 में फिल्म सिटी के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किमी प्वाइंट पर जुड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 74.3 किमी और चौड़ाई 120 किमी होगी। यीडा क्षेत्र में इसकी लंबाई 20 किमी होगी। यह चोला के नजदीक से होकर गुजरेगा। बुलंदशहर जिले में इसकी लंबाई 54.3 किमी होगी।

    48 गांवों से होकर गुजरेगा

    खुर्जा, स्याना और सिकंद्राबाद तहसील के 48 गांवों से होकर गुजरेगा। यीडा क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत सेक्टरों का नियोजन हो चुका है। प्राधिकरण सेक्टरों में भूखंड भी आवंटित कर चुका है। लिंक एक्सप्रेसवे के मौजूदा एलाइन्मेंट से यीडा के सेक्टर दो हिस्सों में विभाजित हो जाएंगे। इससे सेक्टरों की आंतरिक आवाजाही प्रभावित होगी। इसे देखते एक्सप्रेसवे को पूरी तरह एलिवेटेड या कुछ हिस्सा एलिवेटेड और व शेष को भूतल पर बनाने पर विचार किया गया है। लिंक एक्सप्रेसवे को एनएच 34 से भी जोड़ने की संभावनाएं भी देखी जाएंगी। परियोजना पर कुल 4000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

    लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग सीधे नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा मथुरा, अलीगढ़, आगरा के साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएंगे। पूरे प्रदेश में सड़क मार्ग से आवाजाही आसान हो जाएगी। यूपीडा के एसीईओ एसपी शाही का कहना है कि गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। इसके डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

    इन गांवों से होकर गुजरेगा लिंक एक्सप्रेसवे

    गौतमबुद्धनगर के मेहंदीपुर बांगर, भाईपुर ब्रहमनान, रबुपूरा, भुन्नातगा, म्याना, फाजिलपुर और कल्लूपुरा के अलावा बुलंदशहर जिले के अमानुल्लापुर उर्फ मारहरा, इनायतपुर उर्फ मधुपुरा, कपना, भगवानपुर, हसनपुर लडूकी, बीघेपुर, सनैता शफीपुर, भदौरा, वरतौली, खवरा, धरारी, दीनौल, खलसिया चूहरपुर, विचौला, धरांऊ, औरंगाबाद, हिंगथला उर्फ भावसी, चरौरा मुस्तफाबाद, सैदपुरा, इस्माइला, सराय छबीला, अडौली, दोहली, चिरचिटा, मामन खुर्द, मामनकुलां, भाईपुर, ऐमनपुर, कलौली, बंगला पूठरी, पिपला इखलासपुर, मूडीवकापुर, चिरचिटा, घुंघरावली, मडौना जाफराबाद, बैनीपुर, अलावास वातरी, चित्सौना अल्लीपुर, सेगा जगतपुर, डारौली, बांहपुर, वीवी नगर, मोहम्मद पनाह पुर सगली, रुपवास पंचगई और चचोई से होकर लिंक एक्सप्रेसवे गुजरेगा।