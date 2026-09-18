Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

अलीगढ़ में BJP को बड़ा झटका, बरौली के पूर्व MLA दलवीर सिंह दोनों नातियों संग समाजवादी पार्टी में शामिल

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 18 Sep 2026 10:08 AM (IST)

पूर्व विधायक दलवीर सिंह अपने दोनों नातियों के साथ भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यह घटनाक्रम ...और पढ़ें

अलगीढ़ में पूर्व MLA दलवीर सिंह सपा में शामिल।

अलगीढ़ में पूर्व MLA दलवीर सिंह सपा में शामिल।

HighLights

  1. पूर्व विधायक दलवीर सिंह अपने दोनों नातियों संग भाजपा छोड़ सपा में शामिल।

  2. अखिलेश यादव की मौजूदगी में ग्रहण की समाजवादी पार्टी की सदस्यता।

  3. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बरौली की राजनीति में गरमाहट।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विधानसभा चुनाव से पहले जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। बरौली के पूर्व विधायक दलवीर सिंह गुरुवार को अपने दोनों नातियों के साथ भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।

उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व विधायक के बड़े पौत्र अजय सिंह व छोटे विजय सिंह भी मौजूद रहे।

दलवीर सिंह वर्ष 2017 से 2022 तक बरौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर जयवीर सिंह को बरौली से प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद से वह सक्रिय राजनीति में अलग भूमिका में रहे।

दलवीर सिंह का राजनीतिक सफर इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल से भी जुड़ा रहा है। वह रालोद के टिकट पर भी विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

गुरुवार को अखिलेश यादव के समक्ष सपा में शामिल होने के बाद बरौली क्षेत्र की राजनीति में इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक के सपा में जाने से क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी में शामिल होने के दौरान उनके दोनों नाती अजय सिंह और विजय सिंह भी साथ रहे।

यह भी पढ़ें- 'सत्ता के लिए व्याकुल है सपा', सीएम योगी के बचाव में उतरे राजभर; समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना