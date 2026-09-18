अलीगढ़ में BJP को बड़ा झटका, बरौली के पूर्व MLA दलवीर सिंह दोनों नातियों संग समाजवादी पार्टी में शामिल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विधानसभा चुनाव से पहले जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। बरौली के पूर्व विधायक दलवीर सिंह गुरुवार को अपने दोनों नातियों के साथ भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।

उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व विधायक के बड़े पौत्र अजय सिंह व छोटे विजय सिंह भी मौजूद रहे।

दलवीर सिंह वर्ष 2017 से 2022 तक बरौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर जयवीर सिंह को बरौली से प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद से वह सक्रिय राजनीति में अलग भूमिका में रहे।