Eid al-Adha 2023: अलीगढ़ में पहली बार ईदगाह के बाहर सड़क पर नहीं हुई नमाज, पीएसी तैनात, ड्रोन से निगरानी

Eid al-Adha 2023 अलीगढ़ में पहली बार ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज नहीं हुई। बता दें क‍ि शासन ने न‍िर्देश जारी करते हुए कहा था क‍ि सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। इसके ल‍िए मस्‍ज‍िदों में पोस्‍टर भी चस्‍पा क‍िये गए थे। बकरीद पर शांत‍िपूर्ण ढंग से नमाज को लेकर शासन ने भी पूरी तैयारी की थी। संवेदनशील क्षेत्रों में पीएसी तैनात की गई है।

Eid al-Adha 2023: अलीगढ़ में सड़क पर नहीं हुई नमाज

अलीगढ़, जेएनएन। अलीगढ़ में बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले में यह पहला मौका रहा जब नमाज ईदगाह के अंदर ही संपन्न हुई। ईदगाह के बाहर परिसर में किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ईदगाह में दो बार हुई नमाज। ईद को लेकर पीएसी तैनात, ड्रोन से निगरानी ईद को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। थाना पुलिस के अलावा 200 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। पांच कंपनी पीएसी तैनात की गई है। बुधवार शाम को डीआइजी शलभ माथुर व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने ऊपरकोट क्षेत्र में पैदल गश्त करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ईद पर पुलिसकर्मी दंगा नियंत्रण उपकरण, टियर गैस, दूरबीन, हैंड सेट आदि से मुस्तैद है। इनमें चार सहायक पुलिस अधीक्षक, 13 क्षेत्राधिकारी, 50 निरीक्षक, ढाई सौ उप-निरीक्षक, साढ़े तीन सौ मुख्य आरक्षी, दो हजार आरक्षी, तीन सौ महिला आरक्षी, 20 क्यूआरटी, डेढ़ सौ क्लस्टर मोबाइल की टीमें लगाई गई है। डीआइजी व एसएसपी ने थाना देहलीगेट, कोतवाली नगर व थाना बन्नादेवी क्षेत्र में पैदल गश्त किया। संवेदनशील व मिश्रित आबादी वाले इलाकों में विशेष निगरानी व सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शरारती तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा है। इस दौरान एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत, सिटी मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर, सीओ प्रथम अभय कुमार पांडेय आदि मौजूद थे। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।

