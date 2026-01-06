Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एएमयू के छात्रों को सऊदी अरब, यूएई और ओमान में नौकरी; एमटेक स्टूडेंट को मिले तीन प्रोफेसर पद

    By Khusbu Chauhan Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:16 PM (IST)

    एएमयू के पांच छात्रों को विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कार्यालय के माध्यम से सऊदी अरब, यूएई और ओमान में अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां मिली हैं। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू के पांच छात्रों ने विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कार्यालय जनरल के समन्वय से आयोजित भर्ती अभियान के तहत किंगडम ऑफ सऊदी अरब (केएसए), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान में अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां प्राप्त की हैं।

    यहां मिली नौकरी

    अंतरराष्ट्रीय भर्ती अभियानों के दौरान इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय के शाहवैज और सुहैब कमाल का चयन केएसए की ईएफएसआईएम फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में हुआ। प्रबंधन संकाय से अफजल सिद्दीकी को केएसए स्थित वैश्विक रिटेल और हास्पिटैलिटी समूह लैंडमार्क ग्रुप में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर नियुक्ति मिली। जबकि असजद अली खान का चयन दुबई स्थित ऑटोमोटिव और औद्योगिक लुब्रिकेंट्स में विशेषज्ञ वैश्विक संगठन मैग लुब्रिकेंट्स में सेल्स आफिसर के रूप में हुआ।

    ओमान में मिली जॉब

    ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कार्यालय द्वारा सुविधाजनक कराए गए एक अन्य आफ कैंपस भर्ती अभियान में सेंटर आफ प्रोफेशनल कोर्सेज के शारिक राजा ने तेल और गैस क्षेत्र की ओमान स्थित अग्रणी कंपनी जलमूद नेशनल में एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर के रूप में अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति हासिल की। इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट आफिसर (जनरल) साद हमीद ने कहा कि ये चयन एएमयू छात्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाते हैं और अंतरराष्ट्रीय नियोक्ताओं के साथ विश्वविद्यालय की बढ़ती सहभागिता को रेखांकित करते हैं।

    एएमयू के एमटेक छात्र की सहायक प्रोफेसर के तीन पदों पर नियुक्ति

    एएमयू के अंतिम वर्ष के एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग छात्रों का अकमल अहमद ने विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कार्यालय (जनरल) द्वारा आयोजित भर्ती अभियानों के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के तीन पदों पर नियुक्ति प्राप्त कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उनका चयन बेंगलुरु स्थित दयानंद सागर विश्वविद्यालय, गुजरात की पारुल यूनिवर्सिटी तथा महाराष्ट्र के एमएमएएनटीसी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में हुआ है।

    यह उपलब्धि अकमल अहमद की मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि, तकनीकी दक्षता तथा कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षण एवं अनुसंधान के प्रति उनकी गहरी रुचि को दर्शाती है।