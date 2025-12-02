Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिन बुलाए मेहमनों की बरातियों से नोकझोंक के बाद हुई फायरिंग, LD ग्रेविटी फार्म हाउस में बवाल

    By Manish Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    बरात में बिन बुलाए मेहमानों की तांकझांक पर विवाद हो गया। जब बरातियों ने उनकी पहचान पूछी तो कहासुनी बढ़कर मारपीट में बदल गई। इसी दौरान अचानक फायर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बरात में बिन बुलाए मेहमानों की तांकझांक के दौरान विवाद हो गया। बरातियों ने उनसे उनकी पहचान पूछी तो बहस हो गई। उसके बाद लात-घूसे चल गए। तभी अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। तभी किसी ने पुलिस को सूचित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दो को हिरासत में ले लिया। इस मामले में दारोगा की ओर से चार नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना गांधीपार्क क्षेत्र के एटा रोड स्थित एलडी ग्रेविटी फार्म हाउस की है। बीते सोमवार को अकराबाद निवासी दूल्हा-दुल्हन का विवाह कार्यक्रम चल रहा था। तभी अकराबाद के जिरौली निवासी जसरथपुर निवासी आशीष उपाध्याय बबलू जादौन उर्फ राइडर, अनुज, छोटू व एक अन्य शादी कार्यक्रम में घुस गए। कार्यक्रम में कुछ लोगों को उनकी हरकतें संदिग्ध लगीं तो उनकी पहचान पूछ ली। इसी बात पर उनके बीच बहस शुरू हो गई।

    दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट 

    दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हवाई फायरिंग शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपित किसी को ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर अकराबाद जसरथपुर निवासी आशीष उपाध्याय व जिरौली निवासी बबलू जादौन उर्फ राइडर को गिरफ्तार कर लिया।

    दारोगा विनय गौतम की ओर से पकड़े गए इन दो के साथ ही जसरथपुर के अनुज, गांधीपार्क क्षेत्र के भूड़ा किशनगढ़ी निवासी छोटू व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। दारोगा का कहना है कि सूचना जब जब वहां पहुंचे तो पुलिस टीम पर भी आरोपितों ने फायरिंग की।

    किसी तरह टीम बची। मौके पर भगदड़ का माहौल था। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि आरोपित बिना बुलाए किसी की तलाश में शादी समारोह में घुसे थे। बरातियों के साथ उनकी झड़प हो गई। पकड़े गए आरोपितों के पास सके तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं।