    अलीगढ़ में कबाड़ के दो गोदामों में लगी आग, दो घंटे बाद बुझी; लाखों का सामान जलकर राख

    By Manish Tiwari Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:42 AM (IST)

    अलीगढ़ में दो कबाड़ गोदामों में आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया और दो घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन इससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। देर शाम कबाड़ के दो गोदामों में अचानक आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की तीन गाड़ियां पहुंच गईं। आग काफी फैल गई थी, जिस वजह से इन गाड़ियाें को भी आग बुझाने में दो से ढाई घंटे लग गए। आग लगने का कारण जलता हुआ आतिशबाजी का राकेट गिरना बताया जा रहा है।

    देहलीगेट में लाल मस्जिद के पीछे जैकी का जय मां वैष्णो के नाम से कबाड़ का गोदाम है। उनके बगल में ही लाल मस्जिद निवासी इरशाद का भी कबाड़ का ही गोदाम है। गोदाम में गत्ते, प्लास्टिक का सामान व अन्य पड़ा है। शुक्रवार की देर शाम करीब साढ़े आठ बजे के बाद गोदाम से उठी लपटों को लोगों ने देखा।

    फौरन गोदाम के मालिक और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर देहलीगेट थाने की पुलिस, दमकल की तीन गाड़ियां पहुंच गईं। सूखे गत्ते व अन्य प्लास्टिक का सामान होने से आग तेज हो गई और फिर उसको बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रात करीब 10 बजे आग पर काबू पाया जा सका। एफएसओ संजीव कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। कोई जन हानि नहीं हुई है। आग लगने के सही कारण का पता लगाया जा रहा है।