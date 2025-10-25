अलीगढ़ में कबाड़ के दो गोदामों में लगी आग, दो घंटे बाद बुझी; लाखों का सामान जलकर राख

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। देर शाम कबाड़ के दो गोदामों में अचानक आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की तीन गाड़ियां पहुंच गईं। आग काफी फैल गई थी, जिस वजह से इन गाड़ियाें को भी आग बुझाने में दो से ढाई घंटे लग गए। आग लगने का कारण जलता हुआ आतिशबाजी का राकेट गिरना बताया जा रहा है।

देहलीगेट में लाल मस्जिद के पीछे जैकी का जय मां वैष्णो के नाम से कबाड़ का गोदाम है। उनके बगल में ही लाल मस्जिद निवासी इरशाद का भी कबाड़ का ही गोदाम है। गोदाम में गत्ते, प्लास्टिक का सामान व अन्य पड़ा है। शुक्रवार की देर शाम करीब साढ़े आठ बजे के बाद गोदाम से उठी लपटों को लोगों ने देखा।