यूपी के इस शहर में कल से दौड़ेंगी ई-बसें, इन रूटों पर होगा संचालन
शहरवासियों को अब ई-बसों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पांच दिसंबर से बसें 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी। प्रथम चरण में खेरेश्वर-पनैठी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहरवासियों को अब ई-बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पांच दिसंबर से 15 मिनट के अंतर पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी। प्रथम चरण में खेरेश्वर - पनैठी, मेहरावल- हरदुआगंज व सूतमिल चौराहे से बोनेर मंजूरगढ़ी रूट पर बसें चलेंगी। इसके साथ ही किराए में आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया है।
नगर विकास विभाग द्वारा उपलबध कराई गईं 25 ई-बसों का संचालन अभी तक शहर से देहात तक हो रहा था। इससे बसों को लाभ शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा था। इस पर अंकुश लगाते हुए परिवहन निदेशालय लखनऊ ने ई-बसों को नगरीय सीमा में चलाने के निर्देश दिए थे।
मंगलवार को कमिश्नर संगीता सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में रूटों पर असहमित जताई गई थी। इसके बाद तीन रूटों को फाइनल कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि कमिश्नर के समक्ष पांच रूटों का अनुमोदन किया गया था।
अलीगढ़ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज द्वारा चलाई जाएंगे बसें
इसमें से तीन रूटों अलीगढ़ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज द्वारा बसें चलाई जाएंगी। खेरेश्वर से पनेठी के बीच 18 किलोमीटर की दूरी तक कम से कम पांच रुपये व अधिकतम किराया 25 रुपये तक लिया जाएगा। सुबह 6:15 बजे खेरेश्वर से पहली बस चलेगी। इसके बाद हर पंद्रह मिनट के अंतर पर बसें उपलब्ध होंगी।
मेहरावल से हरदुआगंज से तक अधिकतम किराया 25 रुपये व कम से कम पांच रुपये किराया होगा। इसी तरह सूतमिल से मंजूरगढ़ी के बीच अधिकतम दूरी के 30 रुपये किराया लिया जाएगा। सभी रूटों पर एक से तीन किलोमीटर की दूरी के पांच रुपये किराया लिया जाएगा। जबकि पहले एक से चार किलोमीटर की दूरी के 10 रुपये लगते थे।
यह रहेगा रूट
1- खेरेश्वर से खेरेश्वर चौराहा नादा पुल, सूतमील चौराहा, मेलरोज, कोल तहसील तिराहा, मसूदाबाद बस स्टैेंड, रसलगंज चौराहा, रेलवे स्टेशन, गांधी पार्क, बस स्टैंड, दुबे का पड़ाव, नौ देवी मंदिर नोरंगाबाद, एटा चुंगी, धनीपुर मंडी, गंगा पैलेस, छर्रा न्यू बस स्टैंड, बोनेर चौराहा, हवाई पट्टी ्र,पनेठी।
2- मेहरावल से फलमंडी, सूतमिल चौराहा, तहसील तिराहा, मसूदाबाद, दुबे का पड़ाव, गांधी नेत्र चिकित्सालय, किशनपुर, क्वार्सी, पीएसी, तालानगरी, हरदुआगंज।
3- सूतमील चौराहा से बरौला पुल, महेश्वरपुर, नगला पटवारी, एफएम टावर, क्वार्सी, मंजूरगढ़ी, धनीपुर मंडी,एटा चुंगी, गंगा पैलेस छर्रा न्यू बस स्टैंड, बोनेर चौराहा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।