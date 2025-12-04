यूपी के इस शहर में कल से दौड़ेंगी ई-बसें, इन रूटों पर होगा संचालन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहरवासियों को अब ई-बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पांच दिसंबर से 15 मिनट के अंतर पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी। प्रथम चरण में खेरेश्वर - पनैठी, मेहरावल- हरदुआगंज व सूतमिल चौराहे से बोनेर मंजूरगढ़ी रूट पर बसें चलेंगी। इसके साथ ही किराए में आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया है।



नगर विकास विभाग द्वारा उपलबध कराई गईं 25 ई-बसों का संचालन अभी तक शहर से देहात तक हो रहा था। इससे बसों को लाभ शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा था। इस पर अंकुश लगाते हुए परिवहन निदेशालय लखनऊ ने ई-बसों को नगरीय सीमा में चलाने के निर्देश दिए थे।

मंगलवार को कमिश्नर संगीता सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में रूटों पर असहमित जताई गई थी। इसके बाद तीन रूटों को फाइनल कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि कमिश्नर के समक्ष पांच रूटों का अनुमोदन किया गया था।

अलीगढ़ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज द्वारा चलाई जाएंगे बसें इसमें से तीन रूटों अलीगढ़ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज द्वारा बसें चलाई जाएंगी। खेरेश्वर से पनेठी के बीच 18 किलोमीटर की दूरी तक कम से कम पांच रुपये व अधिकतम किराया 25 रुपये तक लिया जाएगा। सुबह 6:15 बजे खेरेश्वर से पहली बस चलेगी। इसके बाद हर पंद्रह मिनट के अंतर पर बसें उपलब्ध होंगी।