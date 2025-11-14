फिरोजाबाद में चल रहा था डीजल और केमिकल मिलावट का खेल, STF ने मालिक को उठाया, अलीगढ़ से ऐसे जुड़े तार

संवाद सूत्र, मडराक। फिरोजाबाद के एक पेट्रोल पंप पर अलीगढ़ से पहुंचे डीजल टैंकर में भरे पेट्रोलियम पदार्थ में मिली मिलावट ने मुकंदपुर स्थित पराग पेंट्स एंड केमिकल फैक्ट्री में खलबली मचा दी। एसटीएफ की टीम चालक को लेकर टैंकर के साथ फैक्ट्री पहुुंची। गेट अंदर से बंद कर कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों और मालिक से पूछताछ की। साढ़े तीन घंटे से ज्यादा समय तक वहां रहकर सात नमूने भरे गए और मालिक कन्हैया लाल वार्ष्णेय को अपने साथ लेकर एसटीएफ फिरोजाबाद की ओर रवाना हो गई। इस जिले के ही संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत कराने की कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली धमाके के बाद बढ़ी सतर्कता दिल्ली धमाके के बाद सतर्कता और सख्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस के अनुसार एसटीएफ के लखनऊ हेड क्वार्टर में पेट्रोलियम पदार्थ में मिलावट को लेकर किसी ने शिकायत की थी। इसकी जांच नोएडा एसटीएफ टीम को सौंप दी गई। नोएडा एसटीएफ के प्रभारी सचिन कुमार की टीम इसको लेकर सतर्क थी। फिरोजाबाद के जेड़ाझाल में वायो पेट्राेल पंप पर टैंकर के आते ही उसे रोक लिया गया।

पूछताछ की गई। प्रथम दृष्टया गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई। चालक के बताने पर टीम उसे लेकर मडराक क्षेत्र के मुकंदपुर स्थित पराग पेंट्स एंड केमिकल फैक्ट्री में शुक्रवार शाम करीब छह बजे पहुंची। दो गाड़ियों में पहुंची टीम ने फैक्ट्री का गेट अंदर से बंद कर दिया और कर्मचारियों को भी फैक्ट्री के भीतर रोक लिया। अंदर खड़े वाहनों को बाहर निकाल दिया गया। टीम ने कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों और मालिक से पूछताछ शुरू की।

पूर्ति विभाग की टीम भी बुलाई गई जिला पूर्ति विभाग की टीम भी बुला ली गई। मौके पर मिनरल आयल, नेस्ता, डीजल, पेट्रोल समेत पेट्रोलियम पदार्थों के सात नमूने लिए गए। उसके बाद टीम को भी बाहर भेज दिया गया। करीब साढ़े नौ बजे तक एसटीएफ पूछताछ करती रही। उसके बाद फैक्ट्री के मालिक को हिरासत में लेकर फिरोजाबाद की ओर चली गई।

इस दौरान मडराक थाने की टीम व एसटीएम की टीम के अधिकारी भी थे। पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों ने भी एसटीएफ की कार्रवाई को लेकर उनसे बात की और प्रकरण को जाना। सीओ इगलास महेश कुमार ने बताया कि पूछताछ के लिए फैक्ट्री मालिक को टीम अपने साथ ले गई है।