अलीगढ़ में बहेगी विकास की लहर: नगर पंचायतों के लिए 10.69 करोड़ रुपये मंजूर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिले की नगर पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर शासन स्तर से बड़ा निर्णय लिया गया है। लंबे समय से पेयजल, सीवेज व अंत्येष्टि स्थलों की समस्या से जूझ रहीं नगर पंचायतों के लिए राहत की राह खुल गई है। जिले की 12 नगर पंचायतों में इन कार्यों के निर्माण के लिए 10.69 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई है।

इसमें 3.83 करोड़ रुपये से दो नगर पंचायतों में पेयजल से जुड़े कार्य, 5.46 करोड़ रुपये से पांच नगर पंचायतों में सीवेज से संबंधित कार्य व 1.45 करोड़ रुपये से पांच नगर पंचायतों में अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण किया जाएगा। शासन स्तर से इन कार्यों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। इससे जल्द ही कार्यों की शुरुआत हो जाएगी।

जिले की पांच नगर पंचायतों में लोगों की सहूलियत के लिए बनेगा अंत्येष्टि स्थल

जिले में कुल 18 नगरीय निकाय हैं। इनमें एक नगर निगम, दो नगर पालिकाएं व 15 नगर पंचायतें शामिल हैं। शासन स्तर से इन निकायों में विकास कार्यों के लिए लगातार बजट का प्रवाह किया जा रहा है। राज्य वित्त व 15वें वित्त आयोग के तहत टाइड-अनटाइड फंड में राशि जारी की जा रही है।

इसी क्रम में शासन से जलापूर्ति सुधार के लिए दो नगर पंचायतों को 3.83 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें जलाली नगर पंचायत में 1.88 करोड़ रुपये व गभाना नगर पंचायत में 1.92 करोड़ रुपये की धनराशि से कार्य कराए जाएंगे। इस राशि से पाइपलाइन की मरम्मत, पुराने ट्यूबवेल का पुनर्निर्माण, नई पाइपलाइन बिछाने व ओवरहेड टैंक के निर्माण जैसे कार्य कराए जाएंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दोनों नगर पंचायतों में पेयजल आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। नागरिकों को लंबे समय से चली आ रही जल संकट की समस्या से राहत मिलेगी।

दो नगर पंचायतों में जलापूर्ति व पांच में सीवेज से जुड़े कार्य कराने का हुआ निर्णय

सीवेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पांच नगर पंचायतों के लिए 5.46 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें बरौली में 1.07 करोड़ रुपये, खैर में 1.06 करोड़ रुपये, विजयगढ़ में 1.11 करोड़ रुपये, बेसवा में 1.14 करोड़ रुपये और हरदुआगंज में 1.08 करोड़ रुपये से सीवेज सिस्टम, नालों व सीसी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत अलग-अलग वार्डों में नालियों की सफाई, मरम्मत व नई सीवेज लाइन डालने के साथ ही जलभराव की पुरानी समस्या को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा पांच नगर पंचायतों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण को लेकर 1.45 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इसमें विजयगढ़ में 32.77 लाख रुपये, कौड़ियागंज में 28.01 लाख रुपये, जलाली में 28.99 लाख रुपये, जट्टारी में 28.88 लाख रुपये व पिसावा में 27.15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन स्थलों पर टिनशेड, प्रतीक्षालय व अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। इससे अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को परेशानी न हो।