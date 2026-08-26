भरतपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM काटने पहुंचा अलीगढ़ का बदमाश गिरफ्तार, कॉन्स्टेबल ने शटर बंद कर दबोचा
भरतपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम काटते अलीगढ़ के इगलास निवासी समेत दो बदमाश गिरफ्तार किए गए। कॉन्स्टेबल ने सूझबूझ दिखाते हुए दुकान का शटर बंद कर पुलिस को सूचना दी, जिससे वे पकड़े गए।
HighLights
भरतपुर में एटीएम काटते दो बदमाश गिरफ्तार, एक अलीगढ़ का।
कांस्टेबल ने शटर बंद कर बदमाशों को दुकान में फंसाया।
कटर मशीन, औजार और बुलेट मोटरसाइकिल मौके से बरामद।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को काटते समय पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बदमाश अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र का रहने वाला कुलदीप है। दोनों एटीएम मशीन को काटकर ले जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान गश्त कर रहे कॉन्स्टेबल की नजर उन पर पड़ गई।
कॉन्स्टेबल ने सूझबूझ दिखाते हुए एटीएम वाली दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया और थाने में सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि निगरानी कर रहे उनके साथी फरार हो गए।
मथुरा गेट थाने के एएसआई रति राम के मुताबिक, देर रात एमएसजे कॉलेज के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को दो बदमाश काट रहे थे। इसी दौरान कॉन्स्टेबल उदय सिंह गश्त करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों को एटीएम मशीन काटते देखा तो तत्काल दुकान का शटर बंद कर दिया। इसके बाद थाने में सूचना दी।
भरतपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को काटकर ले जाने की थी साजिश
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान के अंदर बंद दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अजय चौधरी निवासी अभोर्रा, थाना कुम्हेर, जिला डीग और कुलदीप निवासी इगलास, जिला अलीगढ़ बताया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एटीएम काटने में इस्तेमाल होने वाली कटर मशीन, हथौड़ा समेत कई औजार बरामद किए हैं। मौके से एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बाइक की नंबर प्लेट पर टेप लगा हुआ था।
वारदात में अन्य साथी हुए फरार
पूछताछ में सामने आया कि वारदात में कुछ और लोग भी शामिल थे। उनके साथी एक गाड़ी से आसपास निगरानी कर रहे थे और एटीएम काटने के बाद मशीन को उसी गाड़ी से ले जाने की योजना थी। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही वे मौके से फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।
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अलीगढ़ का कनेक्शन आया सामने
गिरफ्तार कुलदीप के इगलास निवासी होने के कारण एटीएम काटने की इस वारदात में अलीगढ़ कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस उससे उसके साथियों और पूर्व की आपराधिक गतिविधियों के संबंध में पूछताछ कर रही है।