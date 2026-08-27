दिल्ली पुलिस का फिजिकल एग्जाम देने जा रहे CISF जवान की ट्रेन हादसे में मौत, ओडिशा में तैनात थे

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर निवासी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवान विवेक डागुर (23) की गुरुवार सुबह अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे में मौत हो गई।

विवेक ओडिशा में सीआइएसएफ में तैनात थे और दिल्ली पुलिस की शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए घर आ रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रेन से उतरते समय हादसा हुआ।

विवेक डागुर पुत्र गुलवीर डागुर दो भाइयों में बड़े थे। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली पुलिस की शारीरिक परीक्षा देने के लिए घर लौट रहे थे। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय वह हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

परिवार में विवेक के छोटे भाई अभिषेक डागुर भी करीब छह माह पहले सीआइएसएफ में भर्ती हुए हैं। वह वर्तमान में चेन्नई में प्रशिक्षण ले रहे हैं। भाई के हादसे की जानकारी से अनजान अभिषेक गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। स्वजन को भी घटना की जानकारी दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।