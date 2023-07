UP News: आधी रात में अलीगढ़ में केमिकल रिसाव, मची अफरा-तफरी; मौके पर पहुंची दमकल ने काबू किए हालात

UP News उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में केमिकल गैस रिसाव की खबर सामने आ रही है। रिसाव को नियंत्रण कर लिया गया है। खबर के अनुसार केमिकल के रिसाव के चलते एक-दो लोगों को खांसी और उल्टी की शिकायत सामने आई थी जिन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया है। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने हालात काबू किए। कार्रवाई जारी है

Aligarh News: केमिकल रिसाव के हुआ रिसाव, लोगों को हुई उल्टी-खांसी की शिकायत हालात नियंत्रित

Your browser does not support the audio element.

अलीगढ़, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में केमिकल गैस रिसाव की खबर सामने आ रही है। रिसाव को नियंत्रण कर लिया गया है। खबर के अनुसार, केमिकल के रिसाव के चलते एक-दो लोगों को खांसी और उल्टी की शिकायत सामने आई थी, जिन्हें उपचार के लिए भेज दिया है। हमें केमिकल गैस के रिसाव की सूचना मिली थी जिसके बाद हम दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। हमें मौके पर पहुंचने पर पता चला कि क्लोरीन गैस का रिसाव है। रिसाव को नियंत्रण में कर लिया है। रिसाव के कारणों का पता लगाया जा रहा है। 1-2 लोगों को खांसी और उलटी की शिकायत थी जिन्हें… pic.twitter.com/jo75ABFHPS July 19, 2023 वहीं, घटना को लेकर अलीगढ़ सर्कल ऑफिसर सुमन कनौजिया ने बताया कि हमें केमिकल गैस के रिसाव की सूचना मिली थी जिसके बाद हम दमकल की गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि क्लोरीन गैस का रिसाव है। रिसाव को नियंत्रण में कर लिया है। वहीं रिसाव के कारणों की जांच चल रही है। कार्रवाई जारी है

Edited By: Jagran News Network