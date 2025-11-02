बम की अफवाह पर खलबली: अलीगढ़ में विक्रमशिला सहित कई ट्रेनों की चेकिंग, जांच में कुछ भी नहीं मिला
रविवार को अलीगढ़ में बिहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। एहतियात के तौर पर अन्य ट्रेनों की भी जांच की गई। दो दिन पहले भी ऐसी ही अफवाह फैली थी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बिहार जाने वाली विक्रमशिला ट्रेन में बम व आतंकवादी की अफवाह ने रविवार को खलबली मचा दी। ट्रेन की जांच में कुछ नहीं मिला। कई ट्रेनों की जांच की गई। पिछले सप्ताह एक ट्रेन में बम की अफवाह ने परेशान किया था।
जांच में कुछ नहीं निकला
ट्रेन संख्या-12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम व आतंकवादी होने की सूचना पर सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह ने बताया डाग स्क्वायड आदि के साथ प्लेटफार्म पांच आई ट्रेन को चेक किया। चेकिंग में कोई भी बम, आतंकवादी व अन्य विस्फोटक समान नहीं मिला।
