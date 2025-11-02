बम की अफवाह पर खलबली: अलीगढ़ में विक्रमशिला सहित कई ट्रेनों की चेकिंग, जांच में कुछ भी नहीं मिला

रविवार को अलीगढ़ में बिहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। एहतियात के तौर पर अन्य ट्रेनों की भी जांच की गई। दो दिन पहले भी ऐसी ही अफवाह फैली थी।

बम की सूचना पर अलीगढ़ में कई ट्रेनों की चेकिंग।